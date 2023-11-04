Министр обороны Украины настойчиво попросил у главы Пентагона больше боеприпасов

Рустем Умеров поблагодарил США и Ллойда Остина за новый пакет военной помощи Украине и "постоянную непоколебимую поддержку"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров обсудил по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином новый пакет военной помощи Киеву, ситуацию на поле боя, а также настоятельно просил больше боеприпасов. Об этом сообщил Умеров в соцсети Х (ранее Twitter).

"Обсудили последние обновления на поле боя и статус подготовки будущих сил. Настаивал на текущих потребностях Украины: больше боеприпасов для наших воинов", - написал министр обороны.

Он также поблагодарил США и Остина за новый пакет военной помощи Украине и "постоянную непоколебимую поддержку".

Президент Украины Владимир Зеленский также написал в соцсети Х о своей благодарности США за очередной пакет военной помощи.

Военная помощь США

Ранее вашингтонская администрация объявила об отправке Украине очередного транша военной помощи на общую сумму $425 млн, в который вошли снаряды для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для противотанковых комплексов, артиллерийские снаряды, а также боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Киеву будут переданы вооружения на сумму $125 млн со складов американского военного ведомства. При этом $300 млн помощи направляется в рамках инициативы содействия безопасности Украине (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

В то же время 3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что после объявленного в пятницу пакета военной помощи "исчерпываются оставшиеся средства" в рамках USAI. В связи с этим Жан-Пьер призвала Конгресс в ближайшее время одобрить предоставление Киеву дополнительной помощи. При этом Байден своими указами (PDA) может продолжать направлять Украине вооружения и боеприпасы со складов Пентагона. Как пояснила пресс-секретарь, в связи со сложившейся ситуацией Вашингтон продолжит поставлять Киеву пакеты военной помощи, но их объем будет меньше.

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября новом финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Целый ряд республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США публично высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.

По данным Пентагона, Вашингтон с начала российской спецоперации направил на военную поддержку Киева $44,2 млрд.