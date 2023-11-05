Во Франции правоохранители зафиксировали свыше 1 тыс. антисемитских актов

Полиция задержала более 480 человек, сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Число антисемитских актов, зарегистрированных во Франции с начала эскалации палестино-израильского конфликта, превысило 1 тыс. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен в эфире телеканала France 2.

"Количество антисемитских действий сильно возросло. Более 1 тыс. актов зафиксировано во Франции, 1 040, если быть точным. 486 человек задержаны", - сказал глава МВД.

По его словам, 102 из 486 задержанных являются иностранцами, они будут высланы из Франции, а их разрешения на пребывание на ее территории аннулируют.

Говоря о демонстрациях в поддержку Палестины, проходящих во Франции в последние недели, Дарманен отметил, что все те, кто выкрикивает оскорбления в адрес евреев и разворачивают плакаты с призывами к насильственным действиям, "будут привлечены к ответственности".

Ранее о 257 актах антисемитизма, зарегистрированных в Париже и его пригородах с 7 октября, сообщил префект столичной полиции Лоран Нуньес. По его словам, это в два раза больше, чем за весь 2022 год.