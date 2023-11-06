ХАМАС попросило Египет обеспечить Газу связью и интернетом

Провайдер Paltel ранее сообщил, что телефонная связь и интернет вновь перестали работать на всей территории сектора Газа

КАИР, 6 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС обратилось к Египту с просьбой предоставить услуги роуминга сектору Газа, где перестала работать телефонная связь и интернет. Об этом говорится в заявлении представителя движения Фаузи Бархума, опубликованном в официальном Telegram-канале радикалов.

"Террористическая сионистская оккупация отключила [телефонную] связь и интернет в секторе Газа <...>. Призываем Египет открыть услуги роуминга в египетских сетях", - говорится в заявлении.

5 ноября палестинский провайдер Paltel сообщил, что телефонная связь и интернет снова перестали работать на всей территории сектора Газа. Аналогичное сообщение распространила компания Jawwal - второй провайдер, предоставляющий услуги связи в Газе.

Впервые о полном отключении интернета, проводной и сотовой связи в палестинском анклаве сообщалось 27 октября. Paltel и Jawwal заявили, что предоставление услуг стало невозможным из-за повреждения коммуникаций в результате ударов израильской авиации. Связь была восстановлена 31 октября, когда международные организации выразили обеспокоенность невозможностью связаться с теми, кто остается в Газе.