Президенту Перу разрешили поехать в США после скандала вокруг прошлого визита

Последняя поездка Дины Болуарте в Соединенные Штаты привела к отставке главы МИД республики Аны Сесилии Герваси

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноября. /ТАСС/. Парламент Перу разрешил президенту страны Дине Болуарте поехать на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско после того, как предыдущая поездка главы государства в США привела к отставке министра иностранных дел.

"62 голосами за пленум Конгресса принял проект законодательной резолюции № 6352, который запрашивал разрешение президенту Дине Болуарте покинуть территорию страны 14-18 ноября с целью участия в [саммите] АТЭС", - говорится в сообщении, опубликованном на странице парламента в соцсети X (ранее Twitter). Против проголосовали 44 законодателя, воздержались пятеро.

В понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что глава МИД Ана Сесилия Герваси подала в отставку на фоне критики по поводу несостоявшихся переговоров Дины Болуарте и президента США Джо Байдена в ходе ее поездки в Вашингтон, где на прошлой неделе пошла встреча лидеров Американского партнерства (Americas Partnership for Economic Prosperity). В обосновании необходимости поездки правительство указало якобы планировавшуюся встречу с американским лидером.

Во вторник Болуарте приняла присягу нового главы МИД Хавьера Гонсалеса Олаэчеа.