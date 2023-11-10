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Палестино-израильский конфликт

Колумбия намерена поддержать предложение Алжира подать в МУС иск против Израиля

Президент южноамериканской страны Густаво Петро заявил, что глава МИД Колумбии Альваро Лейва встретится с прокурором Международного уголовного суда для обсуждения вопроса

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство Колумбии поддержит предложение Алжира подать в Международный уголовный суд (МУС) иск против руководства Израиля из-за массовой гибели палестинцев в секторе Газа. Об этом заявил в четверг президент южноамериканской страны Густаво Петро.

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"Республика Колумбия поддержит иск Алжира, поданный в МУС в отношении [премьер-министра Израиля] господина Биньямина Нетаньяху из-за военных преступлений в связи с массовым убийством детей и гражданского населения Палестины", - написал глава государства в соцсети X (ранее Twitter).

По словам Петро, в пятницу глава МИД Колумбии Альваро Лейва встретится с прокурором МУС для обсуждения вопроса.

Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун призвал подать иск в МУС против Израиля за совершенные им преступления против палестинцев. 

Теги:
АлжирПалестинаКолумбияПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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