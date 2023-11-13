В ВОЗ заявили, что больница "Аш-Шифа" в Газе трое суток остается без электричества и воды

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в больнице не работает стационарное отделение и число смертельных случаев среди пациентов значительно возросло

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Медицинский центр "Аш-Шифа" в Газе остается без электричества и воды, в больнице не работает стационарное отделение и число смертельных случаев среди ее пациентов значительно возросло. С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Три дня без электричества, без воды и с очень ограниченным доступом к интернету серьезно повлияли на нашу способность оказывать необходимую медицинскую помощь [в больнице "Аш-Шиф"], а постоянные перестрелки и взрывы бомб в этом районе усугубили и без того критическую обстановку. Число смертельных случаев среди пациентов значительно возросло и в больнице больше не функционирует стационар", - написал он на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter), назвав ситуацию в медицинском центре "ужасной и опасной".

Гебрейесус также призвал мировое сообщество "не молчать, в то время, когда больницы, которые должны быть безопасными убежищами, превращаются в места смерти, опустошения и отчаяния". "Прекращение огня [необходимо] немедленно", - подчеркнул глава ВОЗ.

Ранее в организации сообщали, что теряли связь со своими координаторами в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. Отмечалось, что ВОЗ обеспокоена безопасностью медицинских работников и пациентов, призывает к "немедленному гуманитарному прекращению огня в Газе" и беспрепятственной и безопасной эвакуации пациентов.