14 ноября, 13:02

В Венгрии считают, что прием Украины в ЕС может принести конфликт в Европу

Министр по делам Евросоюза Янош Бока заявил, что Будапешт выступает за тщательную оценку последствий перед началом переговоров с Киевом

ВЕНА, 14 ноября. /ТАСС/. Прием Украины в состав Евросоюза может принести туда вооруженный конфликт, поэтому Будапешт выступает за тщательную оценку последствий такого решения перед началом переговоров с Киевом. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока на пресс-конференции в Вене.

"Когда начинаются переговоры с государством, которое находится в состоянии войны с соседней ядерной державой, то мы должны спросить себя, какова цель расширения Евросоюза, является ли целью расширения увеличение мирной зоны или импорт военного конфликта в ЕС. И мы должны занять четкую позицию относительно того, какое влияние это окажет на Европейский Союз, на его политику, а также на граждан ЕС. Позиция Венгрии по этому вопросу заключается в том, что до начала переговоров с Украиной должны состояться стратегические консультации [по этому вопросу]", - подчеркнул Бока.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Брюсселе ежегодный доклад о расширении ЕС. Если лидеры Евросоюза на своей встрече в середине декабря утвердят эти рекомендации, то переговоры о приеме Украины могут начаться в конце марта 2024 года.

Венгрия сразу же заявила, что не поддерживает рекомендации Еврокомиссии в отношении переговоров с Украиной. Глава МИД республики Петер Сийярто в тот же день отверг предложения фон дер Ляйен. Власти страны намерены провести национальные консультации относительно перспектив членства Украины в Евросоюзе с населением Венгрии. Они будут также включать вопрос об оказании военной помощи Украине, вызывающий серьезные разногласия с руководством Евросоюза. Кроме того, гражданам страны предстоит высказать свое мнение по поводу борьбы с нелегальной миграцией и по другим внутренним и международным проблемам. 

Теги:
УкраинаВенгрия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация