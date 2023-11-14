В Венгрии считают, что прием Украины в ЕС может принести конфликт в Европу

Министр по делам Евросоюза Янош Бока заявил, что Будапешт выступает за тщательную оценку последствий перед началом переговоров с Киевом

ВЕНА, 14 ноября. /ТАСС/. Прием Украины в состав Евросоюза может принести туда вооруженный конфликт, поэтому Будапешт выступает за тщательную оценку последствий такого решения перед началом переговоров с Киевом. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока на пресс-конференции в Вене.

"Когда начинаются переговоры с государством, которое находится в состоянии войны с соседней ядерной державой, то мы должны спросить себя, какова цель расширения Евросоюза, является ли целью расширения увеличение мирной зоны или импорт военного конфликта в ЕС. И мы должны занять четкую позицию относительно того, какое влияние это окажет на Европейский Союз, на его политику, а также на граждан ЕС. Позиция Венгрии по этому вопросу заключается в том, что до начала переговоров с Украиной должны состояться стратегические консультации [по этому вопросу]", - подчеркнул Бока.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Брюсселе ежегодный доклад о расширении ЕС. Если лидеры Евросоюза на своей встрече в середине декабря утвердят эти рекомендации, то переговоры о приеме Украины могут начаться в конце марта 2024 года.

Венгрия сразу же заявила, что не поддерживает рекомендации Еврокомиссии в отношении переговоров с Украиной. Глава МИД республики Петер Сийярто в тот же день отверг предложения фон дер Ляйен. Власти страны намерены провести национальные консультации относительно перспектив членства Украины в Евросоюзе с населением Венгрии. Они будут также включать вопрос об оказании военной помощи Украине, вызывающий серьезные разногласия с руководством Евросоюза. Кроме того, гражданам страны предстоит высказать свое мнение по поводу борьбы с нелегальной миграцией и по другим внутренним и международным проблемам.