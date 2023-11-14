14 ноября, 17:22,
обновлено 14 ноября, 17:55
Палестино-израильский конфликт

Гутерриш выразил обеспокоенность жертвами в больницах Газы

Генсек ООН во имя человечности призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик

ООН, 14 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен жертвами в нескольких больницах в секторе Газа и призывает немедленно прекратить огонь.

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"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен ужасающей ситуацией и трагическими смертями в нескольких больницах в Газе. Генеральный секретарь во имя человечности призывает к немедленному гуманитарному прекращению огня", - зачитал на брифинге заявление главы всемирной организации его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 170 человек погибли в окруженной израильскими военными больнице "Аш-Шифа" на севере сектора Газа, из-за невозможности вывоза тел хоронить их приходится на территории медучреждения. По данным Минздрава анклава число жертв ударов Израиля по Газе увеличилось до 12 тыс., еще около 30 тыс. пострадали.

В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант выступил с утверждением, что движение ХАМАС утратило контроль над Газой. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтГутерриш, Антониу
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