Гутерриш выразил обеспокоенность жертвами в больницах Газы

Генсек ООН во имя человечности призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик

ООН, 14 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен жертвами в нескольких больницах в секторе Газа и призывает немедленно прекратить огонь.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен ужасающей ситуацией и трагическими смертями в нескольких больницах в Газе. Генеральный секретарь во имя человечности призывает к немедленному гуманитарному прекращению огня", - зачитал на брифинге заявление главы всемирной организации его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 170 человек погибли в окруженной израильскими военными больнице "Аш-Шифа" на севере сектора Газа, из-за невозможности вывоза тел хоронить их приходится на территории медучреждения. По данным Минздрава анклава число жертв ударов Израиля по Газе увеличилось до 12 тыс., еще около 30 тыс. пострадали.

В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант выступил с утверждением, что движение ХАМАС утратило контроль над Газой.