Постпред Израиля при ООН: нынешняя фаза операции в Газе завершится через несколько недель

Гилад Эрдан при этом не раскрыл детали того, что может представлять собой следующий этап, сообщает телеканал CNN

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Нынешняя фаза военной операции Израиля в секторе Газа может растянуться на несколько недель. Об этом сообщил телеканалу CNN постоянный представитель еврейского государства при ООН Гилад Эрдан.

По его словам, завершение настоящего этапа является "вопросом нескольких недель". "Мы надеемся и молимся, чтобы это закончилось быстрее", - отметил дипломат. При этом он не раскрыл детали того, что может представлять собой следующий этап.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная кампания в палестинском анклаве вступила уже в третью фазу, которая включает расширение наземных операций.