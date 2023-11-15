15 ноября, 00:46
Палестино-израильский конфликт

Постпред Израиля при ООН: нынешняя фаза операции в Газе завершится через несколько недель

Гилад Эрдан при этом не раскрыл детали того, что может представлять собой следующий этап, сообщает телеканал CNN

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Нынешняя фаза военной операции Израиля в секторе Газа может растянуться на несколько недель. Об этом сообщил телеканалу CNN постоянный представитель еврейского государства при ООН Гилад Эрдан.

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По его словам, завершение настоящего этапа является "вопросом нескольких недель". "Мы надеемся и молимся, чтобы это закончилось быстрее", - отметил дипломат. При этом он не раскрыл детали того, что может представлять собой следующий этап.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная кампания в палестинском анклаве вступила уже в третью фазу, которая включает расширение наземных операций. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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