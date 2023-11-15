ХАМАС возложило на Байдена ответственность за штурм больницы "Аш-Шифа" военными

Палестинское движение назвало операцию израильских сил "жестоким преступлением против медицинского учреждения, охраняемого Женевской конвенцией"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС возложило ответственность на президента США Джо Байдена за операцию израильской армии против крупнейшей в секторе Газа больницы "Аш-Шифа". Об этом группировка заявила в своем Telegram-канале.

"Мы считаем оккупантов (Израиль), президента Байдена и его администрацию полностью ответственными за нападение на медицинский комплекс "Аш-Шифа", - говорится в заявлении радикалов. ХАМАС назвало операцию израильских военных "жестоким преступлением против медицинского учреждения, охраняемого Женевской конвенцией", пообещав, что "оккупационные лидеры и все, кто вступил с ними в сговор, будут привлечены к ответственности за убийства детей, больных и беззащитных мирных жителей".

Ранее ХАМАС отвергло заявления Пентагона и Белого дома о том, что палестинские радикалы используют больницу "Аш-Шифа" в качестве пункта командования и управления войсками, а также для содержания там захваченных израильских солдат.

Израильские военные начали в среду наземную операцию против боевиков ХАМАС в районе медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа. Как сообщила армейская пресс-служба, главная задача "целенаправленной операции" заключается в "разгроме ХАМАС и спасении заложников".