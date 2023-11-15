15 ноября, 04:42
Палестино-израильский конфликт

США заявили, что не поддерживают авиаудары по больнице в Газе

Госпитали и пациенты должны быть под защитой, подчеркнул представитель Совета национальной безопасности Белого дома

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не поддерживает нанесение Израилем авиаударов по больнице в секторе Газа. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома после сообщений о том, что израильские военнослужащие продолжают штурм медицинского центра "Аш-Шифа".

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"Мы не поддерживаем нанесение ударов по больнице с воздуха и не хотим наблюдать стрельбу в больнице, где под перекрестный огонь попадают невинные люди, беспомощные люди, больные люди, пытающиеся получить медицинскую помощь, которую они заслуживают", - приводит его слова агентство Reuters. "Больницы и пациенты должны быть под защитой", - добавил представитель СНБ.

Израильские военные в ночь на среду приступили к наземной операции в районе медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа, где, по их данным, находится основной командный штаб палестинского движения ХАМАС. В армии также заявили, что под зданием медцентра есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрываются около 200 радикалов и содержатся заложники, похищенные во время нападения 7 октября. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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