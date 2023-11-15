СБ ООН не принял поправку РФ о перемирии к ближневосточной резолюции

США проголосовали против, еще девять стран воздержались

ООН, 15 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН не принял поправку РФ с призывом к установлению перемирия к ближневосточной резолюции, передает корреспондент ТАСС.

Против резолюции проголосовали только США, резолюцию поддержали пять стран, девять членов воздержались.

Ранее Россия предложила поправку к ближневосточной резолюции Мальты в Совете Безопасности ООН с призывом к гуманитарному перемирию.

Позже СБ ООН проголосовал за принятие подготовленного Мальтой проекта гуманитарной ближневосточной резолюции, направленного на помощь детям в зоне конфликта.

Документ, с текстом которого удалось ознакомиться ТАСС, состоит из семи пунктов, он содержит призыв к установлению длительных гуманитарных пауз и коридоров в секторе Газа "на число дней, достаточное для того, чтобы в соответствии с международным гуманитарным правом предоставить полный, оперативный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ" для ООН и гуманитарных организаций и дать им возможность доставить предметы первой необходимости, отремонтировать критически важные объекты инфраструктуры, а также организовать "поисково-спасательные работы в том числе пропавших детей в поврежденных и разрушенных зданиях". Также гуманитарная пауза должна быть достаточной для того, чтобы провести "эвакуацию больных или пострадавших детей и их опекунов".