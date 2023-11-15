15 ноября, 20:33,
обновлено 15 ноября, 21:32
Палестино-израильский конфликт

СБ ООН не принял поправку РФ о перемирии к ближневосточной резолюции

Заседание СБ ООН. EPA-EFE/ PETER FOLEY, архив
Заседание СБ ООН
© EPA-EFE/ PETER FOLEY, архив

США проголосовали против, еще девять стран воздержались

ООН, 15 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН не принял поправку РФ с призывом к установлению перемирия к ближневосточной резолюции, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

Против резолюции проголосовали только США, резолюцию поддержали пять стран, девять членов воздержались.

Ранее Россия предложила поправку к ближневосточной резолюции Мальты в Совете Безопасности ООН с призывом к гуманитарному перемирию.

Позже СБ ООН проголосовал за принятие подготовленного Мальтой проекта гуманитарной ближневосточной резолюции, направленного на помощь детям в зоне конфликта.

Документ, с текстом которого удалось ознакомиться ТАСС, состоит из семи пунктов, он содержит призыв к установлению длительных гуманитарных пауз и коридоров в секторе Газа "на число дней, достаточное для того, чтобы в соответствии с международным гуманитарным правом предоставить полный, оперативный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ" для ООН и гуманитарных организаций и дать им возможность доставить предметы первой необходимости, отремонтировать критически важные объекты инфраструктуры, а также организовать "поисково-спасательные работы в том числе пропавших детей в поврежденных и разрушенных зданиях". Также гуманитарная пауза должна быть достаточной для того, чтобы провести "эвакуацию больных или пострадавших детей и их опекунов". 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация