16 ноября, 15:00
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Закрытие КПП на границе с Россией и закон об увеличении МРОТ. Главное за 16 ноября

Lehtikuva/ Vesa Moilanen via REUTERS
© Lehtikuva/ Vesa Moilanen via REUTERS

Закрытие КПП на границе с Россией

Финляндия закроет четыре пограничных пункта Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала на восточной границе с Россией. Это произойдет в ночь с 17 на 18 ноября, сообщил премьер-министр Петтери Орпо. Решение будет действовать до 18 февраля 2024 года.

В правительстве считают, что нужно "решительно отреагировать" на то, что к восточной границе в последние дни приезжает все больше граждан третьих стран. В Хельсинки полагают, что это серьезно угрожает общественному порядку и национальной безопасности.

Закон об увеличении МРОТ

Дума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5%. Сумма составит 19 242 рубля в месяц. Член профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина добавила, что нововведение увеличит зарплаты бюджетников.

Переговоры Си Цзиньпина и Байдена

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели встречу в штате Калифорния. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин не прокомментировала детали разговора лидеров двух стран. Отвечая на вопрос о позиции КНР по Украине и Палестине, она отметила, что Пекин всегда стоит на стороне справедливости и стремится содействовать миру, переговорам и деэскалации ситуации.

Приговор организатору атак на брянские села

Одного из руководителей вооруженного формирования "Русский добровольческий корпус" Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) приговорили к заочному пожизненному лишению свободы. Он организовал нападения на села Брянской области и совершил покушение на общественного деятеля, председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева.

Розыск основателя сетей "Тануки" и "Ерш"

МВД России объявило в розыск ресторатора и основателя сетей "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова. В базе данных ведомства нет информации, по какой именно статье его ищут. 

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© Информационное агентство ТАСС
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