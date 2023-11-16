WP: Израиль не нашел свидетельств военной активности в больнице "Аш-Шифа"

По данным газеты, отсутствие к настоящему моменту прямых доказательств уже привело к тому, что западные союзники, в том числе США, усилили давление на Израиль с требованием согласиться на паузу в боях

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Израиль не нашел свидетельств существенной военной активности в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Как пишет издание, "Израиль надеялся, что в ходе противоречивого рейда удастся получить неоспоримые доказательства существенной военной активности" в больнице. "Но отсутствие к настоящему моменту прямых доказательств уже привело к тому, что западные союзники, в том числе США, усилили давление на Израиль с требованием согласиться на паузу в боях", - пишет WP со ссылкой на дипломата

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов, что Соединенные Штаты по-прежнему считают, что палестинское радикально движение ХАМАС использует медицинский центр "Аш-Шифа" в секторе Газа в военных целях. Белый дом и Пентагон утверждали, ссылаясь на выводы разведки США, что радикальные палестинские группировки используют больницу "Аш-Шифа" и другие госпитали в секторе Газа, чтобы "скрывать и поддерживать военные операции и удерживать заложников". По версии Вашингтона, в "Аш-Шифа" располагался пункт связи и управления ХАМАС и группировки "Исламский джихад".

Израильские военные начали в среду наземную операцию против боевиков ХАМАС в районе медицинского центра "Аш-Шифа". Как сообщила армейская пресс-служба, главная задача "целенаправленной операции" заключается в "разгроме ХАМАС и спасении заложников". Ранее ХАМАС отвергло заявления Пентагона и Белого дома о том, что палестинские радикалы используют больницу "Аш-Шифа" в качестве пункта командования и управления войсками, а также для содержания там захваченных израильских солдат.