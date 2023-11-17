Израильский самолет нанес удар по Дженину

Пять боевиков убиты, сообщили в пресс-службе ВВС еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Самолет ВВС Израиля нанес удар по лагерю беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан, в результате пять боевиков были убиты. Об этом сообщили в пресс-службе ВВС еврейского государства.

"Сегодня ночью в ходе широкомасштабной контртеррористической операции в лагере беженцев Дженин самолет ВВС атаковал отряд вооруженных террористов. Последние открыли огонь по позициям военнослужащих Армии обороны Израиля, а также бросали в военных взрывчатку, поставив таким образом под угрозу безопасность наших сил. В результате авиаудара убиты пятеро террористов", - говорится в заявлении ВВС, опубликованном на их официальной странице в соцсети X (ранее Twitter).

В ночь на 17 ноября катарский телеканал Al Jazeera заявил, что израильские войска продолжают военные рейды на Западном берегу, штурмуя город Дженин с севера и востока. Также сообщалось о взрывах и интенсивных перестрелках между военнослужащими ВС Израиля и бойцами палестинского сопротивления. Телеканал добавил, что израильские силы сносили бульдозерами инфраструктуру и улицы города.

Агентство WAFA утверждало, что по меньшей мере трое палестинцев погибли, еще не менее девяти пострадали в результате удара израильского беспилотника в Дженине. Минздрав Палестины информацию о числе погибших за минувшую ночь пока не приводил.