СМИ: на Западном берегу три палестинца погибли при ударе израильского БПЛА

По информации WAFA, еще не менее девяти человек пострадали

КАИР, 17 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере трое палестинцев погибли в результате удара израильского беспилотника в лагере беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

По его данным, еще не менее девяти человек пострадали. БПЛА атаковал группу палестинцев на территории лагеря в ходе рейда израильских сил. Агентство также утверждает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала несколько человек, однако точное их число пока неизвестно.

В ночь на пятницу катарский телеканал Al Jazeera утверждал, что ЦАХАЛ окружил больницу Ибн Сина в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан и требует, чтобы персонал и пациенты покинули здание, в то время как врачи отказываются выполнять требование военных. Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщал, что солдаты ЦАХАЛ "штурмуют отделение неотложной помощи госпиталя Ибн Сина и допрашивают медработников".