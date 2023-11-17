"Признаки ослабления напряженности": мировые СМИ о встрече лидеров КНР и США

15 ноября президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в поместье Филоли в пригороде Сан-Франциско (штат Калифорния). Это вторая очная встреча двух лидеров и их седьмой контакт после вступления Байдена в должность президента. Итоги переговоров и реакция мировых СМИ — в подборке ТАСС.

США

The Washington Post: "Связи между США и Китаем сократились настолько, что сам факт того, что президент Байден встретился в Калифорнии с председателем КНР Си Цзиньпином, кажется прорывом. Несмотря на небольшое количество достигнутых договоренностей, диалог лучше личных выпадов, а регулярное общение лучше конфликта. Занижение планки, однако, ведет к недооценке достижений саммита. Да, простое восстановление очных контактов между американским и китайским лидерами крайне важно… Байден прав в том, что он добивается активного дипломатического и экономического взаимодействия с Китаем. Соглашаться там, где это возможно, и не соглашаться, где это необходимо, — куда более выгодная для обеих стран политика, чем отсутствие взаимодействия или, что еще хуже, прямое противостояние. США выучили этот урок во время холодной войны, нарастив контакты с Советским Союзом после почти катастрофического ракетного кризиса на Кубе, даже когда СССР представлял куда большую угрозу, чем Китай сейчас".

Foreign Policy: "Хотя цели встречи были скромными, она позволила проверить, действительно ли дипломатия на уровне президентов и должный уровень личного общения между мировыми лидерами могут проложить путь к серьезным прорывам в отношениях между соперничающими державами и предотвратить худшие сценарии зарождающейся новой холодной войны... Атмосфера встречи Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско — по крайней мере, той ее части, на которую были допущены журналисты, — была учтивой, если не сказать постановочной. Тем не менее она не соответствовала настроениям в Вашингтоне, где американские законодатели и ведущие внешнеполитические эксперты называют Китай "экзистенциальной" угрозой для Соединенных Штатов".

CNN: "Соглашение о восстановлении контактов между военными США и Китая может стать самым важным достижением Байдена в этом году… Даже в самые мрачные дни холодной войны Соединенные Штаты и Советский Союз поддерживали контакты, чтобы предотвратить перерастание недопонимания в Армагеддон… Хотя обе стороны хотят избежать катастрофической конфронтации, траектория американо-китайских отношений, похоже, обречена склониться в сторону конфронтации, которой необходимо постоянно управлять, чтобы предотвратить перерастание в открытый конфликт".

КИТАЙ

Global Times: "Эксперты считают, что нынешняя встреча глав Китая и США послала миру позитивный и стабильный сигнал, свидетельствующий о том, что и Китай, и США намерены стабилизировать двусторонние отношения и искать возможности для сотрудничества. Встреча не только способствовала решению конкретных вопросов, улучшению двусторонних отношений, но и определила консенсус для развития китайско-американских отношений на следующем этапе, выработала планы и сформировала дорожную карту".

China Daily: "Крайне важно, чтобы обе страны вернулись на путь управляемой конкуренции, что выгодно как Китаю, так и США. Сотрудничество в сфере торговли повысит занятость и ускорит развитие в США, в то время как Китаю как никогда нужна устойчивая внешняя среда, чтобы стабилизировать свою экономику. Тот факт, что две крупнейшие экономики пришли к консенсусу по вопросам искусственного интеллекта и изменения климата, обнадеживает. На долгосрочном пути к восстановлению и стабилизации связей Китаю и США необходимо искать новые отправные точки, чтобы пойти навстречу друг другу… В то время как Китай демонстрирует согласованность действий в различных сферах, в США царят разногласия, особенно в таких областях, как законодательство и вооруженные силы. Это, в частности, актуально для тайваньского вопроса. Коренная причина непоследовательности США заключается в том, что различные политические группы используют тайваньский вопрос в своих целях".

Renmin Ribao: "Встреча лидеров Китая и США в Сан-Франциско привлекла большое внимание как в этих странах, так и во всем мире. Это саммит глав государств, имеющий стратегическое значение и огромное влияние. Представители всех слоев общества, опрошенные нашим корреспондентом, заявили, что встреча была позитивной, всеобъемлющей и конструктивной. Она указала направление и наметила план здорового, стабильного и устойчивого развития китайско-американских отношений… Столкнувшись с нынешней ситуацией, когда мировой экономике предстоит пройти долгий путь восстановления, геополитические кризисы возникают один за другим, а будущее нестабильно и неопределенно, эта встреча глав КНР и США, а также их откровенный и углубленный обмен мнениями по основным вопросам, связанным с развитием во всем мире, не только служит интересам обеих стран, но и помогает усилить позитивные ожидания международного сообщества, что китайско-американские отношения перестанут ухудшаться и начнут стабилизироваться, что придаст миру уверенность и стабильность".

КАНАДА

Global News: "Саммит свидетельствует о признаках ослабления напряженности в отношениях между США и Китаем. Но он прошел в непростое время, когда две сверхдержавы ведут напряженную конкуренцию, которая легко может привести к конфликту… Эта встреча может стать причиной небольшого потепления в холодных отношениях между США и КНР, но Белый дом уже поспешил развеять надежды на большой прорыв, заявив, что, по его мнению, этот саммит может лишь приоткрыть дверь для того, чтобы США и Китай могли обсудить свои разногласия".

АРГЕНТИНА

Telam: "На встрече, которую провели председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден, было немного достижений. После четырехчасовых переговоров — порой трудных, но всегда в дружеском тоне — главы государств договорились поддерживать двусторонние контакты, но не более того. Это очень скромный результат для первой встречи после 12 месяцев напряженности, которая несколько раз ставила мир на грань войны, но это большой прогресс для человечества".

КУБА

Prensa Latina: "Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско рассматривается как возможность для диалога в период напряженности между обеими державами… Для наблюдателей основная проблема нынешних отношений между Соединенными Штатами и Китаем заключается в том, что в течение многих лет внешняя политика Вашингтона осуществлялась в мировой системе, в которой он был единственной сверхдержавой. США доминировали в мировых правилах ради своих "национальных интересов". Сегодня же мировая система меняется, и существуют новые акторы, особенно в Азии".

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

The Financial Times: "Лидеры США и Китая предприняли самую очевидную с 2018 года попытку стабилизировать отношения после того, как между ними разразилась ожесточенная торговая война... Есть признаки того, что они добились по крайней мере начала "перезагрузки" отношений, уровень которых упал до самого низкого за последние 40 лет. Четыре часа переговоров привели к достижению нескольких договоренностей. Наиболее значимым стало решение Китая восстановить линии связи между военными, которые были нарушены после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года. Заметны были также попытки снизить напряженность вокруг Тайваня... Тот факт, что президент США на пресс-конференции назвал Си Цзиньпина "диктатором", подчеркивает глубину недоверия между сторонами и вероятность того, что прогресс в отношениях может быть заторможен... Отношения не улучшатся в одночасье".

The Daily Telegraph: "Восстановление прямой горячей линии между военными может помочь предотвратить третий геополитический кризис в Индо-Тихоокеанском регионе, где США и Китай расходятся во мнениях относительно территориальных споров в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море... Обеим сторонам нужна пауза в их интенсивном противостоянии. Однако остается неясным, будет ли эта пауза длительной или же отношения снова испортятся на фоне потенциально бурной избирательной кампании в США или другого крупного международного события".

ГЕРМАНИЯ

Der Spiegel: "Встреча не способствовала существенному улучшению исторически плохих отношений между Китаем и США. В лучшем случае они установили своего рода временное перемирие во время холодной войны между сверхдержавами... Учитывая, чего в действительности могли бы добиться политически и экономически мощнейшие страны мира, эти результаты все же маргинальны… Вашингтон проводит по отношению к Пекину политику сдерживания, которая все больше походит на политику, которой придерживались США в отношении Советского Союза во время холодной войны".

Neue Osnabruecker Zeitung: "Очередное сближение США и Китая, по всей видимости, обусловлено пониманием того, что если не получается поддерживать партнерские отношения, то и друг без друга не обойтись. Слишком тесно переплетены между собой экономики, чтобы можно было просто выбросить на ветер мирное сосуществование. Это, конечно, ничего не меняет в том плане, что принципиальные конфликты интересов продолжают существовать. Так, например, проблема Тайваня в любое время может обостриться, в том числе с применением оружия. Президент США же продолжает открыто называть Си Цзиньпина "диктатором". Так что соперничество систем продолжается".

ФРАНЦИЯ

L'Opinion: "Тайваньский вопрос не испортил климат разрядки между Джо Байденом и Си Цзиньпином. Итоги встречи... стали подтверждением того, что США и Китай теперь находятся на одной волне в понимании необходимости положить конец постоянно прогрессирующему ухудшению их отношений. Хотя разногласия Вашингтона и Пекина в ряде областей сохраняются, тогда как их экономическая конкуренция остается жесткой, лидеры двух стран договорились возобновить сотрудничество в борьбе с наркотиками, возобновить контакты между военными, поддержать новую глобальную цель по возобновляемым источникам энергии и совместно работать над проблемой загрязнения метаном и пластиком. Согласие по этим вопросам дает возможность другим странам лучше понимать ситуацию и позволяет с большим оптимизмом смотреть в ближайшее будущее".

Le Figaro: "Президент Байден и его китайский коллега Си Цзиньпин возобновили диалог с глазу на глаз после года эскалации напряженности... Возобновление общения на высоком уровне между Пентагоном и НОАК (Народно-освободительной армией Китая — прим. ТАСС) представляется главным достижением саммита. Спор о Тайване занял центральное место на встрече, которая проходила всего за несколько недель до выборов на острове, который Пекин считает неотъемлемой частью своей территории... Ближайшие несколько недель покажут, сможет ли встреча в Сан-Франциско распутать паутину напряженности или это будет лишь очередной эпизод в сценарии, неумолимо ведущем к конфронтации".

ИТАЛИЯ

Corriere della Sera: "В Сан-Франциско проявились признаки наступающей оттепели между США и Китаем... Но это не возврат к отношениям десятилетней давности, подчеркнул один из представителей американской администрации: будущее Соединенных Штатов — конкуренция с Китаем. На саммите не ставятся конкретные цели, а ставится задача снизить риск возникновения конфликта. Америка хочет показать, что, несмотря на конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Индо-Тихоокеанский регион остается приоритетом".

ВЕНГРИЯ

Magyar Nemzet: "Мы уже привыкли к тому, что на каждой встрече на высшем уровне Джо Байден выдает нечто такое, что, наверное, рассмешило бы многих из нас... Нынешняя встреча не стала исключением. Президент США явно заскучал на переговорах со своим китайским коллегой Си Цзиньпином и просто задремал. На первый взгляд эта сцена может показаться забавной, но на самом деле она демонстрирует неуважение к китайскому лидеру. Хотя основная цель встречи заключалась в том, чтобы вывести отношения между Китаем и США из тупика, Байден без колебаний вновь назвал Си Цзиньпина диктатором".

ШВЕЦИЯ

Dagens Nyheter: "То, что лидеры двух крупнейших экономик мира — Си Цзиньпин и Джо Байден — разговаривают друг с другом, делает мир немного безопаснее. Но отношения хрупки. Различия во взглядах на будущее Тайваня — тикающая бомба. И то, что Байден снова называет Си Цзиньпина диктатором, подчеркивает основополагающее противоречие. Наибольшее достижение встречи: они снова общаются друг с другом и, похоже, договорились о продолжении диалога. Позитивно и то, что они согласились возобновить военный диалог. Это важно с учетом риска инцидентов в Южно-Китайском море... Однако по многим вопросам позиции двух стран не совпадают".

ЧЕХИЯ

Mlada fronta Dnes: "Байден и Си Цзиньпин не могут повернуться друг к другу спиной. Они стремятся взаимодействовать, чтобы не было войны. Они пытаются наладить отношения, однако урегулирования затянувшихся разногласий от встречи не ожидается... Обе стороны уделили подготовке к встрече своих президентов значительное внимание. Чувствовалось, что они очень хотят улучшения отношений... Если бы они смогли работать совместно над разрешением хотя бы глобальных проблем, то это принесло бы столь нужное облегчение им самим и всему находящемуся в смятении миру. Но сегодня США и Китай не могут практически ни о чем договориться... Смогут ли не только США, но и все более могущественный Китай выполнить свои глобальные обязательства или же, как и раньше, их национальные интересы возобладают над общемировыми?"

ЯПОНИЯ

Nikkei: "После нескольких месяцев подготовки и тщательно спланированной четырехчасовой встречи в Сан-Франциско президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин попытались выступить с посланием всему миру о стабильности отношений. Однако импровизированное замечание, сделанное Байденом в конце дня, могло разрушить весь сценарий спустя несколько часов после того, как лидеры попрощались… Перед встречей аналитики отмечали, что Китай хочет, чтобы Вашингтон подтвердил политику "одного Китая", которая признает китайскую точку зрения о наличии только одного Китая, но при этом хранил молчание об обязательствах США в отношении продажи оружия Тайваню. Слова Байдена на пресс-конференции соответствуют этому сценарию, однако его замечание о "диктаторе" может спровоцировать новую дипломатическую реакцию".

ИНДИЯ

Indian Express: "На встрече не были решены какие-либо существенные вопросы между странами, но после этого оба лидера придерживались в целом примирительного тона. Хотя в Индии всегда существовали опасения по поводу "Большой двойки" или китайско-американского сотрудничества в Азии, саммит в Сан-Франциско был посвящен перемирию в конфликтных отношениях, а не восстановлению того стратегического партнерства, которое казалось возможным на переломе веков".

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

DongA Ilbo: "Хотя некоторые критики могут назвать последнюю встречу лидеров двух сверхдержав тусклой, ее значение заключается в том, что Вашингтон и Пекин — давние соперники в экономике, технологиях и военной сфере — наконец обещали возобновить переговоры, направленные на стабилизацию двусторонних отношений… Это развитие событий имеет еще большее значение на фоне нынешней международной обстановки с боевыми действиями в Европе и на Ближнем Востоке… На мировой арене противостояние между двумя сверхдержавами с разными политическими системами и идеологией неминуемо, именно поэтому основные проблемы так и не решены".

ЛИВАН

Al-Ahbar: "На протяжении многочасовой встречи Байден и остальные члены его администрации, казалось, просчитывали каждый шаг с тем, чтобы не допустить ее провала, учитывая, что, по словам американских политиков, Китай представляет величайший геополитический вызов. Таким образом, саммит, как показалось, протекал по заранее подготовленному сценарию до того момента, когда Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина "диктатором"... Встреча в Сан-Франциско — не первая в своем роде, которая проходит в дружественной атмосфере, прежде чем двусторонние отношения снова начнут ухудшаться".