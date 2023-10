Взаимные игры: что означает договоренность о встрече Си Цзиньпина и Джо Байдена

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден © AP Photo/ Alex Brandon

Для меня очевидно, что американцы воспринимают свою политику на китайском направлении через призму игры. И если играть в регби — навалиться всей командой и давить противника до полного изнеможения — у них не получается, то быстро переходят к покеру с его любимой стратегией — блефом. А то и компьютерные игры возьмут за образец с их виртуальными "бродилками" и "стрелялками"...

Создать угрозу

Однако чаще всего, на мой взгляд, на Востоке западные стратеги прибегают к тому, что сеют хаос. Устроить общую неразбериху, заставить всех выступать против каждого и каждого — против всех, нейтрализовать национальных лидеров, десятилетиями взращивать сепаратистов и пестовать террористов — средства из "джентльменского набора" для этой части мира.

С Китайской Народной Республикой "хаотизация" получается плохо. Это страна в своей глубине конфуцианская, приверженная жестким управленческим схемам и обладающая огромным опытом противодействия раскольническим тенденциям. Государство здесь в большей мере понимается как одна большая семья, где есть строгий, но справедливый отец, а у детей ценится чувство сыновней почтительности. Правильное поведение приветствуется, а если кто-то ведет себя неверно, то и к наказаниям можно прибегнуть. Ритуалы прописаны, разграничительные линии прочерчены, красные флажки установлены.

Подобную модель (назовите ее авторитарной или как-то иначе) применяли чуть ли не все стабильные и исторически успешные, то есть оставившие значительный след в мировой культуре, восточные сообщества. Хаос для них — вспомните Вавилон — губителен. Заговорили на разных языках — и грандиозная башня осталась недостроенной. А проект был великий!

Китай — страна-цивилизация, которая дорожит тяжело выстраданной стабильностью и всячески старается сохранить свое историческое наследие (имея в виду не только, например, особенности национальной кухни, но и основы государственности). Словом, свою целостность.

Это сильная сторона китайской нации. Но и ее можно использовать, если обособить какую-то часть и направлять ее против центра.

Игрой такого рода Соединенные Штаты занимались весь прошлый год, целенаправленно раздувая тайваньский сепаратизм и не без успеха дразня Пекин мулетой гипотетической "независимости" самого большого китайского острова. И ведь не так уж много Вашингтону для этого потребовалось — послать на Тайвань несколько парламентских делегаций (своих и европейских), которые отличились зажигательными речами. Даже всерьез накачивать самостийный остров оружием не потребовалось — достаточно было обозначить готовность сделать это (притом что в реальности у США лишних военных запасов для Тайбэя сейчас очевидно нет). И вооруженные силы не потребовалось на Тайвань посылать — разве что десяток-другой военных инструкторов.

Остальное сделал пиар. Даже в России под влиянием американских страшилок многие поверили, что в Тайваньском проливе вот-вот загрохочут орудия и полетят ракеты.

Еще бы не поверить, когда материковый Китай пачками направляет к Тайваню свои военные корабли и самолеты. Однако делает он это, не пересекая условные линии, что могло бы быть воспринято как "вторжение". Одновременно Пекин посылает сигналы о готовности поддерживать связи с тайваньскими компатриотами.

Такой вот Марлезонский балет, в котором каждая сторона старается не столько танцевать, сколько считать подвески у визави.

Убить двух птиц одним камнем

При этом американцы действовали по пословице "to kill two birds with one stone" (аналогично русскому "убить двух зайцев одним выстрелом"). Корабли и самолеты Народно-освободительной армии Китая (НОАК), не виртуально, а вполне реально летящие по направлению к Тайваню, изрядно напугали островитян. Базирующийся на Тайване крупнейший в мире производитель полупроводников — компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), начал переносить передовые производства по выпуску микрочипов в США. TSMC объявила о расширении своих инвестиций в Аризоне до $40 млрд.

Президент США Джо Байден, который лично посетил строящиеся предприятия, не преминул назвать это реализацией своего экономического плана. Он еще в начале августа 2022 года подписал закон о выделении поддержки, оцениваемой в $280 млрд, развитию производства полупроводников в стране. Обсуждение этой затеи с выражением общей поддержки было главным пунктом в переговорах спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время ее провокационного визита в Тайбэй в прошлом году.

В Пекине тем временем видят малую возможность прямого столкновения с США из-за обострения вокруг Тайваня, хотя полностью исключить вероятность такого развития событий вряд ли кто возьмется. Но еще больше пугает туман неопределенности, создающий нестабильность в потенциально конфликтном Тайваньском проливе. А нестабильность, в свою очередь, прямо сказывается на экономике. И если для американцев это влияние идет со знаком плюс, то для китайской стороны — однозначно в минус.

Навязать противнику свою игру

2023 год (и особенно летний период) ознаменовался хождением в Пекин заморских гостей, которые потянулись в китайскую столицу после встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на индонезийском острове Бали в ходе саммита Группы двадцати (G20) в ноябре прошлого года. Их общение проходило в соответствии с репликой официального представителя МИД КНР Чжао Лицзянь: "Мы в первую очередь будем стремиться к тому, чтобы китайско-американские отношения вернулись в нормальное русло".

Со стороны КНР это "нормальное русло" трактовалось как снятие ограничений на китайские товары и услуги, устранение препон в научных и гуманитарных обменах и — не в последнюю очередь — как подтверждение приверженности букве и духу принципа "одного Китая".

Американские визитеры в своем стиле пытались продвинуть вторичные, а чаще всего просто словесные договоренности "о том о сем" при сохранении своей основной позиции в отношении КНР, как это откровенно трактуется в Стратегии США по национальной безопасности, где Китай назван "единственным конкурентом с намерением изменить международный порядок", и других связанных документах вроде Закона о чипах (Закон США об инновациях и конкуренции). Как ни крути, а американская политика, как и всегда, направлена на обеспечение военного, финансового и технологического приоритета США, а стало быть — на сохранение их глобальных преимуществ как единственной сверхдержавы.

А китайцы играют в маджонг

После того как в Китае побывали госсекретарь США Энтони Блинкен, глава Министерства финансов Джанет Йеллен, министр торговли Джина Раймондо, спецпредставитель президента по вопросам климата Джон Керри, патриарх американской внешней политики Генри Киссинджер, миллиардеры Билл Гейтс и Илон Маск и, наконец, глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер, Пекину пришлось ответить поездкой в Вашингтон министра иностранных дел Ван И. А он, помимо прочего, является также членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заведующим Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, то есть отвечает в китайском руководстве за внешнюю политику "по партийной линии".

Ван И на встречах с Энтони Блинкеном, советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и, наконец, с самим Джо Байденом обсуждал самые разные темы. Но было ясно: главный вопрос — это возможность встречи на ноябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско президента США и председателя КНР.

В конце концов с американской стороны было объявлено: встреча состоится, по крайней мере, принципиальная договоренность достигнута.

Правда, обе стороны тотчас постарались так или иначе обозначить, что это отнюдь не означает изменения их базовой политики по отношению друг к другу. Но комментаторы, ясное дело, уже постарались вынести разные суждения по предстоящему общению двух лидеров. Кто-то поторопился намекнуть на уступки со стороны Китая, мол, мог бы Си Цзиньпин и не поехать в Штаты, продемонстрировав свою непреклонность и значимость Китая как мировой державы.

Однако здесь более убедительной лично мне представляется противоположная цепочка заключений: едет, знать, силу чувствует. Да и поездка-то планируется не как официальный государственный визит, а как участие в крупном международном мероприятии стран — участниц форума АТЭС (запланирован в этом году на 11–17 ноября), на который обычно съезжаются лидеры (или их представители) 21 страны и региона, включая Россию.

При этом с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом у китайцев установились вроде вполне дружеские отношения в ходе его совсем недавнего визита в КНР. Председатель Си Цзиньпин Ньюсома чуть ли не как будущего претендента на пост главы Белого дома принимал, обсудив с ним не только климатическую повестку, но и общие вопросы отношений между США и Китаем.

В общем, и китайская сторона играет свою игру, как всегда, противопоставляя американским ухищрениям свой наработанный веками опыт. А своих игр у КНР достаточно, тот же маджонг (мацзян) например. Или облавные шашки вэйци.

У кого-то может возникнуть вопрос: а как Россия относится к поездке председателя КНР в США, меняет ли это ситуацию в большом мировом треугольнике "Москва — Пекин — Вашингтон"?

По-моему, тут проблемы никакой нет. РФ тоже нужно вести свою игру в мире, продолжая последовательно выстраивать отношения всестороннего стратегического партнерства с Китаем. По крайней мере, так это видится мне из китайской столицы.