Визит конгрессменов в Китай: официальный туризм или стратегический месседж Вашингтона?

Андрей Кириллов — о подоплеке визита делегации сенаторов США в КНР и встрече Чака Шумера с Си Цзиньпином в день обострения палестино-израильского конфликта

Встреча делегации сенаторов США с председателем КНР Си Цзиньпином © AP Photo/ Andy Wong

На первый взгляд, могло показаться, что делегация американских сенаторов, прилетевшая в Китай сразу после недельных китайских праздников (29 сентября — Праздник середины осени, 1–6 октября — выходные по случаю Дня образования КНР), решила за казенный счет отправиться в некое туристическое турне. Немолодые жители вашингтонского олимпа без особой огласки посидели в шанхайских барах, потом побывали для отчетности в китайской столице и, осуществив положенные визиты, отправились в Сиань — посмотреть на знаменитую "терракотовую армию". Если бы не одно "но".

Прибытие американских конгрессменов совпало — день в день, 7 октября — с нападением боевиков ХАМАС на Израиль, при этом делегацию возглавлял лидер демократического большинства Чак Шумер. А там, где появляется этот опытнейший персонаж американского истеблишмента, всегда интересно.

Кто такой Шумер Чарльз Эллис Шумер родился в 1950 году в Бруклине — еврейском районе Нью-Йорка и окончил Гарвардскую школу права, сделал политическую карьеру, представляя родной округ в Ассамблее штата Нью-Йорк. Очевидно, представлял успешно, поскольку благодарные избиратели (и либеральное крыло демократов) сначала продвинули его в Палату представителей, а затем и в Сенат. Ныне он — первый по влиятельности член демократического руководства Сената, большой друг Тайваня и неизменный критик Пекина. Показать ещё

Аппарат самого Шумера охарактеризовал цели поездки расплывчато: "продвижение экономических интересов и интересов национальной безопасности США в этом регионе". Турне включало также Южную Корею и Японию — ключевых союзников США в АТР. Определение повестки визита от сенатора Майка Крэпо — республиканца от штата Айдахо — в беседе с агентством Bloomberg представляло собой еще более причудливую смесь. Мол, предполагается обсудить работу американских компаний в КНР, позицию китайского правительства в отношении прав человека, ситуацию вокруг наркотического вещества фентанил, роль Китая в международном сообществе и области потенциального сотрудничества с США.

Пекин, впрочем, заранее приветствовал сенаторский визит, выразив надежду, что поездка будет способствовать более объективному пониманию Китая американской стороной. Об этом говорилось в заявлении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Однако до последнего момента было неясно, примет ли американцев председатель КНР Си Цзиньпин. Чак Шумер постоянно критикует Пекин по тайваньскому и другим вопросам, и это, понятно, в его китайском досье учитывается до последней запятой.

Эти причудливые вашингтонские ветра

Вот ведь странное явление американской политики: в 2022 году американские и европейские делегации (чаще всего в составе законодателей) одна за другой летали на Тайвань. Первой с необъявленным визитом на управляемый с 1949 года собственной администрацией остров отправилась тогда еще спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Розовый костюмчик этой весьма почтенной, но все еще по-юношески задорной дамы не мог скрыть крайне провокационный по отношению к материковому Китаю характер поездки.

Последующие визитеры из стран Запада лишь подогревали температуру в Тайваньском проливе, доведя ее до опасной точки кипения.

Пекин на провокации не поддался, однако серия маневров Народно-освободительной армии Китая, продолжающихся по сей день, дает понять: стоит только тяготеющим к самостийности островитянам официально провозгласить "независимость" этой территории, и КНР будет вынуждена приступить, так сказать, к немирному варианту воссоединения Тайваня с родиной. Очевидно, тайванцы на этот критический шаг сами никогда не решатся — только по сигналу, а возможно, и под нажимом США. Но "ниточка" американцами подвешена, давняя стратегическая угроза материковому Китаю переведена в критическое состояние, и стартовый ключ находится в Вашингтоне. Китайское руководство это хорошо понимает.

Возвращение Тайваня в лоно родины — одна из основных целей Великого национального возрождения, столп китайской внешней политики, часть "китайской мечты" и личная установка Си Цзиньпина, без осуществления которой он вряд ли может считать полностью выполненной свою историческую миссию. Для материкового Китая тут есть "длинный" и "короткий" путь. Иначе говоря, путь постепенного экономического сближения вплоть до полной интеграции, при сохранении политической специфики Тайваня (по формуле "одна страна — две системы"). Или же военная операция, цели которой в идеале достигаются быстро и малой кровью.

Опасность здесь не только в угрозе военного вмешательства США и их союзников в процесс. Может ли Пекин позволить себе разрыв торгово-экономических связей с Западом? Для Китая, экономика которого увязана на внешние связи, это чревато серьезными потрясениями.

Тем временем в этом году в Вашингтоне вдруг задули совсем другие, чуть ли не противоположные ветра. Американские делегации потянулись в материковый Китай, причем без особой взаимности с китайской стороны. Здесь успели побывать госсекретарь США Энтони Блинкен, глава Министерства финансов Джанет Йеллен, спецпредставитель президента по вопросам климата Джон Керри, столетний патриарх американской внешней политики Генри Киссинджер, а также миллиардер и филантроп Билл Гейтс и главный исполнительный директор американской компании Tesla Илон Маск. Все они говорили о перспективах сотрудничества, явно уклоняясь от обсуждения чувствительных тем.

Но Чак Шумер, если попытаться взвесить каждого из них на неких весах по степени политического влияния сегодня, — настоящий тяжеловес, может быть, даже более весомый, чем "сам" президент США. Президенты уходят, Шумер остается. Его визит нес важный месседж китайскому руководству.

Китайские церемонии и американская бесцеремонность

Американские сенаторы все же не зря едят свой вашингтонский хлеб — повестку визита они выполнили. Встретились с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), министром иностранных дел КНР Ван И, который отметил, что недавняя серия диалогов и обменов мнениями между двумя сторонами "соответствует общим интересам обеих стран и всего мира".

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао на встрече с двухпартийной делегацией американских сенаторов вынес на обсуждение проблему усиливающихся санкций и рестрикций Соединенных Штатов в отношении компаний и инвесторов КНР, получив в ответ с американской стороны заверения, что Вашингтон отнюдь не желает разрыва экономических связей с Пекином.

Но самой важной все же была встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшаяся на следующий день после кровавой субботы в Израиле, 8 октября. И на этой встрече Чак Шумер говорил об общих проблемах китайско-американских отношений. Сказал, что американские власти ожидают от Пекина улучшения условий работы компаний США в Китае, доложил, что на переговорах обсудил "огромное структурное неравенство и серьезный дисбаланс, с которыми сталкиваются США в своих экономических и торговых отношениях с Китаем", напомнил про меры для предотвращения поступления фентанила в Америку. Во всем этом сквозили намеки на возможные рестрикции и дополнительные препоны с американской стороны.

И после всего этого Шумер призвал китайского лидера поддержать Израиль в ходе конфликта: "Я призываю вас и народ Китая поддержать народ Израиля и осудить трусливое и злостное нападение". При этом лидер демократического большинства США мимоходом покритиковал министра иностранных дел КНР Ван И якобы за отсутствие "сочувствия или поддержки Израилю в тяжелые и неспокойные времена". Подобное бесцеремонное вмешательство в китайскую внешнюю политику даже среди в целом бесцеремонных американских политиков мало кто может себе позволить.

Конечно, тут могут быть разные мнения, но, по-моему, именно здесь, как говорится, собака зарыта. Шумер однозначно предложил Китаю поддержать Израиль и не поддерживать палестинцев. Возможно, здесь завуалирован и более широкий посыл — не пытаться помирить Израиль с Палестиной.

Да, сейчас это кажется неимоверно трудным, даже невозможным. Но ведь помог Пекин примирению Ирана и Саудовской Аравии!

Для Вашингтона перспектива выдвижения КНР подобной мирной инициативы совершенно неприемлема. К тому же Пекин вполне может обсудить свою инициативу с Москвой. А если выступит вместе с ней?

Си Цзиньпин ответил Шумеру с дипломатической сдержанностью: "Цель наших стран — стабилизировать и улучшить отношения, найти правильный путь сосуществования в новую историческую эпоху". Председатель КНР назвал связи США и Китая наиболее важными двусторонними отношениями в мире: "Я часто говорю, что у нас есть тысяча причин развивать китайско-американские отношения и нет ни одной, чтобы их разрушить".

Затем, как сообщает МИД КНР, министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложил провести в ближайшее время международную конференцию по вопросам мира в связи с необходимостью урегулирования палестино-израильского конфликта: "Китай призывает как можно скорее провести международную конференцию мира, оказать содействие достижению широкого консенсуса". По словам китайского дипломата, мир на Ближнем Востоке невозможен без примирения арабского и израильского народов. Он уточнил, что такие ведущие державы, как Китай и США, при решении международных и региональных вопросов должны занимать объективную и справедливую позицию, проявлять сдержанность, первыми соблюдать международное право. Соединенным Штатам следует устранить препятствия для развития отношений с КНР и учитывать обеспокоенность китайских властей по ключевым вопросам, заключил китайский министр. Впрочем, Ван И также отметил, что в последнее время наметилась тенденция к стабилизации сотрудничества между двумя странами.

Дойдет ли теперь дело до встречи президента США и председателя КНР на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре 2023 года в Сан-Франциско (штат Калифорния)? Там могут проясниться ключевые аспекты отношений двух держав, имеющие исключительно важное значение для всего мира.