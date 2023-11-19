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обновлено 19 ноября, 19:02
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Ирана призвал РФ активизировать усилия для достижения мира на Ближнем Востоке

Хосейн Амир Абдоллахиян назвал важным предотвращение этнических чисток и вынужденной миграции жителей Газы и Западного берега реки Иордан

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым призвал Москву играть более активную роль в установлении мира на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства исламской республики, распространенном по итогам телефонной беседы министров, в ходе которой обсуждалась ситуация в секторе Газа.

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"Амир Абдоллахиян, назвав важным предотвращение этнических чисток и вынужденной миграции жителей Газы и Западного берега [реки Иордан], подчеркнул необходимость того, чтобы Россия играла более активную роль в достижении мира и безопасности в регионе", - отмечается в заявлении. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичИранПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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