Израиль и ХАМАС отрицают, что стороны достигли соглашения об освобождении заложников

Иорданская газета Al Ghad ранее сообщила, что соглашение вступит в силу 20 ноября

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС отрицают, что стороны 19 ноября достигли соглашения о прекращении огня и освобождении ряда заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post. Таким образом обе стороны отреагировали на публикацию в иорданской газете Al Ghad, в которой сообщалось, что Израиль и ХАМАС 19 ноября якобы заключили соглашение, которое вступит в силу в понедельник.

По данным The Jerusalem Post, источники в израильском истеблишменте отрицают, что 19 ноября была заключена сделка, согласно которой в понедельник будет объявлено о режиме прекращения огня, а 50 израильских заложников обменяют на 50 палестинских заключенных. "На настоящий момент у нас ничего нет", - приводит издание слова чиновника.

Со своей стороны официальный представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк написал в своем Telegram-канале в ночь на понедельник, что "сообщения, опубликованные в некоторых СМИ со ссылкой на источники в ХАМАС, о том, что обмен состоится сегодня [в понедельник], не соответствуют действительности".

Ранее израильская газета Yedioth Ahronoth сообщила, что в переговорах между Израилем и ХАМАС достигнут прогресс. По информации издания, катарские посредники, ведущие контакты с ХАМАС, сообщили, что радикалы готовы на первом этапе освободить группу из 50 женщин и детей в обмен на четырех- или пятидневную паузу в боевых действиях, освобождение около 150 палестинских детей и женщин из израильских тюрем и доставку топлива в Газу. При этом представители ХАМАС пояснили, что им неизвестно местонахождение всех похищенных с территории Израиля детей и их матерей, радикалам необходимо будет собрать их в первые дни перемирия при условии, что Израиль воздержится от авиаударов. Кроме того, движение выразило готовность увеличить число освобождаемых заложников, если ему удастся обнаружить их в секторе Газа во время перемирия.

По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек. Большинство из них - граждане Израиля, в том числе некоторые с двойным гражданством, являющиеся также гражданами США, Германии и других стран. Около 35 человек - иностранцы, не являющиеся гражданами Израиля, большинство из них - граждане Таиланда, работавшие в Израиле.