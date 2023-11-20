Участники акции в Праге потребовали освободить похищенных ХАМАС израильских детей

Акция прошла на Ритиржской улице перед зданием представительства действующей под эгидой ООН международной организации

ПРАГА, 20 ноября. /ТАСС/. Акция с участием более 100 активистов в поддержку Израиля с требованием к Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) активизировать усилия по освобождению израильских детей, взятых в заложники боевиками палестинской радикальной организации ХАМАС при нападении из сектора Газа, состоялась в центре Праги. Она прошла на Ритиржской улице перед зданием представительства действующей под эгидой ООН международной организации.

"Организация ЮНИСЕФ, девиз которой "Не забывать ни об одном ребенке", игнорирует жизни более 30 детей, которых взяло в заложники ХАМАС", - заявили организаторы акции. Ее участники прошли шествием на расположенную поблизости Староместскую площадь, где развернули транспарант с фотографиями людей, похищенных палестинскими боевиками. Полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка.

В Праге 7 ноября прошла акция памяти погибших и в поддержку граждан, похищенных боевиками ХАМАС в Израиле. В ней приняли участие более 200 активистов. 1 ноября в Праге состоялся митинг солидарности с Израилем, собравший около тысячи человек. На нем выступили, в частности, премьер-министр Петр Фиала и члены правительства страны.