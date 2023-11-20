20 ноября, 20:49
Палестино-израильский конфликт

Участники акции в Праге потребовали освободить похищенных ХАМАС израильских детей

Акция прошла на Ритиржской улице перед зданием представительства действующей под эгидой ООН международной организации

ПРАГА, 20 ноября. /ТАСС/. Акция с участием более 100 активистов в поддержку Израиля с требованием к Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) активизировать усилия по освобождению израильских детей, взятых в заложники боевиками палестинской радикальной организации ХАМАС при нападении из сектора Газа, состоялась в центре Праги. Она прошла на Ритиржской улице перед зданием представительства действующей под эгидой ООН международной организации.

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"Организация ЮНИСЕФ, девиз которой "Не забывать ни об одном ребенке", игнорирует жизни более 30 детей, которых взяло в заложники ХАМАС", - заявили организаторы акции. Ее участники прошли шествием на расположенную поблизости Староместскую площадь, где развернули транспарант с фотографиями людей, похищенных палестинскими боевиками. Полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка.

В Праге 7 ноября прошла акция памяти погибших и в поддержку граждан, похищенных боевиками ХАМАС в Израиле. В ней приняли участие более 200 активистов. 1 ноября в Праге состоялся митинг солидарности с Израилем, собравший около тысячи человек. На нем выступили, в частности, премьер-министр Петр Фиала и члены правительства страны. 

Теги:
ПалестинаЧехияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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