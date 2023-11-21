В ЦАХАЛ заявили об обстреле ХАМАС израильских солдат с территории индонезийской больницы

Официальный представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер отметил, что радикальное палестинское движение также использовало клинику "Аш-Шифа" в качестве центра своих операций

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Боевики радикального палестинского движения ХАМАС вели огонь по израильским военнослужащим с территории индонезийской больницы в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер в ответ на осуждение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) обстрела больницы ЦАХАЛ.

"ВОЗ не потрясена тем, что террористы ХАМАС стреляли из индонезийской больницы по Армии обороны Израиля, и тем, что ХАМАС также использовало больницу "Аш-Шифа" в качестве центра своих операций, склада для оружия и плацдарма для их террористической деятельности", - отметил он в социальной сети X (ранее Twitter).

"[ВОЗ также не отреагировала на то, что], террористы ХАМАС стреляли из РПГ по солдатам ЦАХАЛ из больницы "Аль-Кудс", а концепция действий ХАМАС в госпиталях Газы злоупотребляет защитой медицинских учреждений и подвергает риску палестинских пациентов", - добавил он.

В понедельник канал Al Jazeera сообщил, что израильская артиллерия ведет интенсивный обстрел индонезийской больницы. По сведениям ливанского телеканала Al Mayadeen, жертвами ударов стали по меньшей мере 12 человек. Как утверждалось, полностью уничтожено операционное отделение больницы, несколько пациентов и врачей получили ранения.

ВОЗ 21 ноября осудила обстрел индонезийской больницы, указав, что 12 человек погибли и десятки получили ранения. Как отмечала организация, с 7 октября зафиксировано 335 атак на медучреждения на оккупированных палестинских территориях, в том числе 164 нападения в секторе Газа и 171 на Западном берегу реки Иордан. В Израиле было зарегистрировано 33 нападения на объекты медицинской инфраструктуры.