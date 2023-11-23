23 ноября, 08:00
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Трамп против Байдена: как поступят те, кто "ненавидит" обоих?

В США набирает силу движение за "третьего" кандидата. Их ожидается несколько

Andrew Renneisen/ Getty Images
© Andrew Renneisen/ Getty Images

Антирейтинг Дональда Трампа — 53% , Джо Байдена  — 57%, доля тех, кто не доверяет обоим, — 16%. За год до президентских выборов, назначенных на 5 ноября 2024 года, выход смущенным американцам предлагает движение No Labels. В случае если структуры Демократической и Республиканской партий утвердят ожидаемых претендентов, группа "без привязок" назначит собственного из числа несогласных центристов. Радикалы и без ее участия уже в гонке: крайне левые Корнел Уэст, Джилл Стайн, а также критик всеобщей вакцинации Роберт Кеннеди — младший. В апреле к ним присоединится представитель от правой Либертарианской партии. На предыдущих президентских выборах все вместе альтернативные кандидаты смогли собрать менее 2% голосов. Все может измениться в 2024-м: рейтинг одного только Роберта Кеннеди оценивают в 15–25% голосов.

Третий не лишний

За год до голосования рост сомнений одновременно и в демократах, и в республиканцах — социологический феномен в США. Доля тех, кто считает, что обе партии выполняют свою работу плохо, в 2023 году достигла 63% — рекордного с начала измерений уровня. На этих избирателей рассчитывает напористая "зеленая" Джилл Стайн. "Американцы в жадном поиске других возможностей. Так что готовьтесь", — заверяет она. Чуть скромнее философ и "немарксистский социалист" Корнел Уэст: он говорит о "неимоверном количестве" американцев, чувствующих, что их не представляет ни одна из партий, и потому игнорирующих выборы. Себя он отказывается признавать "спойлером": не будь кандидатов-маргиналов, выбирать, по его словам, было бы не из кого.

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Статистика подтверждает слова Уэста. Несмотря на бурные предвыборные кампании, США — страна крайне посредственной явки. В 2012 году в выборах президента приняли участие 58% избирателей, в 2016-м — 59%, в 2020-м, несмотря на беспрецедентный накал страстей, — только 67%. Причина апатии почти трети — двухступенчатая система голосования, при которой президентов выбирают поштатно. Социологически те делятся на сочувствующих либо демократам, либо республиканцам. Сторонникам политических меньшинств приходить на участки нет смысла. Голос республиканца в Нью-Йорке и демократа в Оклахоме никак не повлияет на исход голосования.

История выборов в последние десятилетия позволила очертить круг колеблющихся, или неопределившихся, штатов, на жаргоне политологов называемых свингами. На сегодня их восемь: Северная Каролина, Аризона, Джорджия, Мичиган, Висконсин, Невада, Пенсильвания и Флорида. К ним примыкают еще около десяти способных, хотя и только теоретически, преподнести сюрприз. На большей части США речи не идет об интриге. Возродить ее пробуют кандидаты от "третьих сил" — но способны ли они на это?

Приключения бюллетеня

Как и в любой крупной стране, на выборы в США влияет комбинация денег, массовой поддержки и организационного ресурса. Недостаток именно последнего — ахиллесова пята кандидатов-аутсайдеров. В условиях децентрализованной избирательной системы каждый штат ставит собственные условия в том, что юридически должно являться общим делом: выборах президента. Не только теоретически, но и на практике кандидат может быть представлен в бюллетене в одних штатах США, но отсутствовать в других. Такое положение не считается нарушением.

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Избежать конфуза помогают заранее организованные группы по сбору подписей. Их задача — учесть законодательство каждого штата и добиться результата. К примеру, в Аризоне, чтобы зарегистрироваться кандидатом, требуются подписи 34 тыс. местных резидентов, собранные по крайней мере в пяти округах штата с условием: не менее 10% из малонаселенных районов. Для электоральных машин демократов и республиканцев такая процедура не составляет труда. Самовыдвиженцам, напротив, приходится платить сборщикам или привлекать массовый труд энтузиастов. Справляются с этим далеко не все.

Созданная в 2010-е группа No Labels сосредоточилась на работе с подписями и добилась поразительного результата. Хотя еще неизвестно, кто станет ее кандидатом, подписи за него удалось собрать в 11 штатах. No Labels не опускают руки. В случае если республиканцы остановятся на Трампе, а демократы — на Байдене, электоральная группа готовится собрать подписи во всех 50 штатах. Условлено, что ее кандидатом может стать только "дезертир" из системной партии: бывший республиканец или демократ, в вице-президенты себе готовый взять такого же, но покинувшего противоположную партию. Другое условие: умеренные центристские взгляды претендента.

Подкоп под Белый дом

Равноудаление No Labels от обеих основных партий не делает ее равно опасной для них обеих. Именно демократы особенно враждебны центристам, с основанием полагая, что на выборах те заберут больше их голосов. В начале года аризонское отделение Демпартии подало иск в попытке опротестовать регистрацию голосов за No Labels, но проиграла дело. Конфликт не остановился на этом. Сторонники Джо Байдена потребовали от организации, сопредседателем которой заявлен бывший демократ и сенатор Джо Либерман, огласить источники своих доходов — полный список жертвователей, рассчитывая в их числе найти республиканцев. На это предложение No Labels ответили отказом, объявив только об общей сумме пожертвований — $60 млн. Это достаточные деньги, чтобы провести большую кампанию в общенациональном масштабе.

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В Белом доме настаивают, что подобное начинание облегчит работу Дональду Трампу. Причина считать так есть: система выборов исключает проведение второго тура. Отобрать часть голосов у Байдена в первом раунде голосования, но вернуть их ему в решающий момент невозможно. Это значит, что волеизъявление за кого-либо, кроме Байдена, создает для принципиальных противников Трампа существенный риск. В Белом доме формулируют обвинения прямо. "Эта деятельность идет на пользу тому, другому парню, и Либерман понимает [что делает]", — прокомментировал No Labels Джо Байден.

Но есть центристы, которых не останавливает такая коллизия. Среди них — демократ, сенатор от Западной Вирджинии Джо Мэнчин. В 2021 году он запомнился долговременным противостоянием со своей партией по вопросу о плане восстановления экономики Build Back Better, в ситуации, когда все зависело от единственного голоса — Мэнчина. (Спор затянулся, и документ пришлось переработать.) В 2023-м Мэнчин удивил Америку обещанием не баллотироваться в Сенат в 2024 году, отправившись вместо этого в неформальное турне по Америке. Многие сделали из этого вывод, что он готовится к кампании совсем иного уровня — президентской — и подыскивает сторонников. Сам Мэнчин опровергнуть собственное участие в выборах отказался.

Эксцентричный мистер Роберт

Бывший демократ Роберт Кеннеди — младший вызывает у Белого дома меньше опасений, чем Мэнчин, по причине политических взглядов, частично пересекающихся с программой Трампа. Вплоть до октября 2023 года племянник 35-го президента США Джона Кеннеди и сын убитого в 1968 году генпрокурора Роберта Кеннеди участвовал в праймериз демократов, но из-за накопившихся расхождений покинул и их, и партию. В отличие от левых центристов, Кеннеди-младший называет себя противником "империи", под которой имеет в виду курс на гегемонистскую политику. Окажись команда экс-демократа в Белом доме, США эвакуировали бы часть своих военных баз за рубежом и сократили бы военные расходы. В согласии с последним послом США в СССР Джеком Мэттлоком, но в резком расхождении с американским истеблишментом Кеннеди-младший настаивает, что США давали гарантии нерасширения НАТО СССР, а потом России, но не сдержали их. Консенсус в среде демократов таков, что сторонники подобных взглядов не имеют никаких шансов на выдвижение.

Несмотря на трения с истеблишментом, наследник политической династии пользуется не только доверием до четверти американцев, но и смог собрать больше $17 млн на проведение избирательной кампании, целью которой заявлено уничтожение монополии двух партий. Сместившийся резко вправо Кеннеди сблизился с объединениями антиваксеров, среди которых нашлись спонсоры его заявки. Требование поставить вне закона принуждение к вакцинации маргинализует Кеннеди, зато позволяет закрепить успех среди сплоченных и дисциплинированных ультраправых избирателей. Неудивительно, что республиканцы раздосадованы возможной потерей голосов. "Кеннеди — это типичный либерал из истеблишмента", — пробует атаковать в ответ председательница национального комитета республиканцев Ронна Макдэниэл.

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Уникальный кандидат в своем роде, Кеннеди может рассчитывать и на часть избирателей Байдена, в основном привлеченных ностальгией по благополучному времени 1960-х, воплощенному в образах его родственников. Социологические опросы показывают, что половина избирателей политика — по базовым убеждениям демократы, закрывающие глаза на расхождения своего фаворита с либеральной повесткой. Это означает, что, в отличие от возможного кандидата No Labels, участие Кеннеди не ослабляет ни правых, ни левых, а скорее позволяет поддерживать сложившийся баланс сил.

Иначе дело обстоит с кандидатами крайне левого фланга — экологисткой Джилл Стайн и афроамериканским социалистом, профессором Корнелом Уэстом. Из-за скудости собранных ими бюджетов почти невозможно рассчитывать на выдвижение этих кандидатов сразу во всех штатах. Тем не менее там, где они окажутся в бюллетене, у избирателей Байдена появится искушение отказать политическому ветерану в доверии, что нервирует Белый дом.

В прошлом на выборах 2016 года Джилл Стайн уже, возможно, доставила демократам неприятности. В штате Пенсильвания, где она смогла пробиться в бюллетень, разрыв между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон составил всего лишь 40 тыс. голосов, 50 тыс. при этом достались ультралевой Стайн. Экологистка не придает значения совпадению цифр. Но в штабе Хиллари Клинтон и в истеблишменте демократов другого мнения. Уже много лет Стайн называют среди "спойлеров" — тех, кто помог Трампу победить на выборах, отобрав у демократов голоса, которые те заранее считали своими.

Можно сделать и другой вывод из непрекращающихся попыток третьих кандидатов заявить о себе в Америке. На выборах 1992 года миллиардер Росс Перо, выступавший от правых, но не республиканцев, занял третье место в гонке, набрав 19% голосов. Отличный результат — но полностью сведенный на нет особенностями местной избирательной системы. В коллегии выборщиков, сформированной по принципу "победитель получает все", Перо не получил ни одного голоса, потому что не победил ни в одном штате. В 1996-м он снова выдвинулся, но набрал только 8%. Закрепиться в Америке в качестве влиятельной третьей силы ни у него, ни у его сторонников не вышло.

Игорь Гашков

  

Теги:
СШАБайден, ДжоТрамп, Дональд
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