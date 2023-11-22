22 ноября, 03:34
Палестино-израильский конфликт

СМИ: ХАМАС подтвердило гибель одного из своих командиров в Ливане

Речь идет о заместителе командующего группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" Халиле Харразе

ДУБАЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель одного из своих командиров в Ливане. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

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Речь идет о заместителе командующего группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло ХАМАС) Халиле Харразе. Ранее ливанские СМИ сообщали, что он был убит в результате обстрела со стороны Израиля вместе с тремя другими высокопоставленным представителями движения.

Накануне группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" сообщила в своем Telegram-канале о нанесении нового ракетного удара по Тель-Авиву. Обстрел, как утверждалось в сообщении, стал ответом на "массовые убийства" Израилем мирных палестинцев. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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