AP: север Газы останется непригодным для жизни после операции Израиля

Представитель палестинской правозащитной группы Джулия Марини сообщила, что потребуются десятилетия, чтобы сектор вернулся к прежнему состоянию

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Северная часть сектора Газа может остаться непригодной для жизни после операции Израиля против палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на экспертов и местных жителей.

По словам политолога из университета "Аль-Азхар" в Газе Мхаймера Абусады, людям некуда возвращаться, потому что север анклава "превратился в один большой город-призрак", который всегда будет полон "воспоминаний о смерти и разрушениях". Советник по гуманитарной политике организации Oxfam America Скотт Пол отметил, что недостаточно дать людям крышу над головой, чтобы сделать Газу снова пригодной для жизни. В таком случае необходимо восстановить "пекарни и зерновые мельницы, сельское хозяйство, водоснабжение и канализацию", которые были уничтожены в результате бомбардировок Израиля.

Как сказала агентству представитель палестинской правозащитной группы Al Mezan Джулия Марини, "потребуются десятилетия, чтобы Газа вернулась к прежнему состоянию". Политолог корпорации RAND Рафаэль Коэн предположил, что перемещенные жители анклава "еще долгое время будут жить в палатках".

Хотя публично палестинцы отвергают идею переселения за пределы Газы, по данным агентства, некоторые из них в частном порядке признают, что не смогут остаться там даже после окончания военных действий. По словам одного из жителей пригорода Газы, которые приводит AP, он с семьей никогда не вернется домой, потому что те, кто на это решатся, "столкнутся с самой ужасной ситуацией, которую только можно себе представить".

Газета Financial Times сообщала 20 ноября, что обстрелы израильской армии нанесли ущерб большей части зданий на севере сектора Газа с начала наступления в палестинском анклаве после событий 7 октября. В провинции Северная Газа пострадали до 51,4% зданий (23,5 тыс.), а в соседней провинции Газа - до 50,5% построек (31,3 тыс.).

Более 1,7 млн жителей Газы были вынуждены покинуть дома в секторе Газа в результате обострения палестино-израильского конфликта. По данным властей палестинского анклава, с 7 октября в Газе погибли более 14,5 тыс. человек, среди них 6 тыс. детей.