25 ноября, 02:50
Палестино-израильский конфликт

Палестинский врач рассказал, что в Газе не осталось работающих больниц

Кардиолог Рихаль отметил, что перед тем как уйти из клиники "Аш-Шифы", он находился в ней в окружении в течение семи суток

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Врач-кардиолог Рихаль, работавший в больнице "Аш-Шифа" и эвакуированный в Москву в числе других граждан РФ, рассказал журналистам о разрушенной инфраструктуре сектора Газа. По его словам, на этой территории больше "нет домов, нет больниц", практически все люди покинули этот палестинский анклав.

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"Аш-Шифы" уже нет, ни одной больницы [нет], все разрушили, поэтому все оттуда уехали", - сказал он.

Рихаль добавил, что перед тем как уйти из "Аш-Шифы", он находился в ней в окружении в течение семи суток. После этого медицинскому персоналу удалось покинуть больницу. "Каждый день поступали около 3 тыс. раненых: у кого ранение живота, у кого - головы", - вспомнил Рихаль и добавил, что каждый день погибали от 500 до 1 тыс. раненых, и многим медики не могли помочь, поскольку не сталкивались с подобными ранениями в своей практике.

Вместе с тем врач уточнил, отвечая на вопросы журналистов, что не видел в больнице боевиков ХАМАС. "Там есть (была - прим. ТАСС) милиция, как в каждой больнице, охраняют", - добавил Рихаль.

"У нас уже нет домов, нет больниц вообще, нет ни школы, ни улицы. В секторе Газа уже нет никого почти", - заключил Рихаль.

25 ноября восьмой спецрейс МЧС РФ доставил из Египта 105 граждан РФ, эвакуированных накануне из Газы, включая 55 детей. Среди них девочка с минно-взрывными травмами, по прилете в Москву она была госпитализирована. Общее число доставленных на родину россиян достигло 761. 

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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