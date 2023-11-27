26 ноября, 21:48

В Раде заявили, что депутат Безуглая может угрожать безопасности Украины

Андрей Ратмиров/ ТАСС
© Андрей Ратмиров/ ТАСС

Представитель партии "Слуга народа" ранее выразила мнение, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен уйти в отставку

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Депутат от украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, которая ранее заявляла, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный должен уйти в отставку, может угрожать безопасности Украины. Такое мнение выразил представитель президента страны в Верховной раде Федор Вениславский.

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"Пребывание Марьяны Безуглой в комитете Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны может угрожать национальной безопасности Украины", - приводит его слова украинское издание "Страна".

Ранее Безуглая заявляла, что Залужный должен уйти в отставку, поскольку у него отсутствует план боевых действий на следующий год.

Залужный в статье для издания The Economist ранее признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. В интервью тому же журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента Украины Владимира Зеленского подвергли критике эти слова Залужного. Как отмечало украинское издание "Страна", высказывания главкома ВСУ породили в политических кругах Украины предположения о том, что он вынашивает планы выставить свою кандидатуру в президенты. По оценке издания, подобное развитие событий поставило бы под вопрос победу действующего главы государства в случае проведения выборов.

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос ранее заявил, что Зеленский проявил неуважение к Залужному, уволив в начале ноября без согласования с ним командующего силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко. 

Теги:
Украина
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