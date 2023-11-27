СМИ: военный кабинет Израиля обсуждает продление перемирия в секторе Газа

Как пишет газета Yedioth Ahronoth, этот вопрос подняли после того, как ХАМАС выразило готовность к такому сценарию

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Военный кабинет Израиля обсуждает вопрос о продлении режима прекращения огня в секторе Газа после окончания его четырехдневного срока. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

Обсуждение началось после того, как представители палестинского радикального движения ХАМАС выразили готовность к дальнейшему продлению перемирия в обмен на освобождение большего числа заложников, отмечает издание.

Ранее новостной портал Lebanon 24 со ссылкой на источник, близкий к арабским посредникам, участвующим в переговорах в Дохе, сообщил, что ХАМАС готово продлить сделку по обмену пленными с Израилем на два-четыре дня. В заявлении ХАМАС, опубликованном в телеграм-канале движения, говорится, что движение "стремится продлить перемирие после окончания его четырехдневного срока и прилагает к этому усилия путем увеличения числа заложников, которые подлежат освобождению, согласно соглашению о гуманитарном перемирии".

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают поэтапное освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск.