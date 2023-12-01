"Их убивали, потому что они были женщинами": как Европа реабилитирует казненных ведьм

По Европе идет активная кампания по реабилитации людей, обвиненных в колдовстве сотни лет назад. Большинство из них были женщинами, и многие политики видят особую необходимость в том, чтобы восстановить справедливость в отношении жертв "женоненавистничества". Как европейцы отстаивают права казненных ведьм и почему сегодня эта тема актуальна — в материале ТАСС

Попытка реабилитации ведьм в Шотландии

В Шотландии продолжаются попытки реабилитировать женщин, казненных в XVI–XVIII веках по обвинению в колдовстве. В очередной битве сторонники инициативы потерпели поражение: в конце ноября официальный представитель шотландского правительства сообщил The Times, что власти региона не собираются принимать закон об оправдании ведьм.

Предложение о реабилитации рассматривается еще с прошлого года. Инициатива принадлежит депутату от правящей Шотландской национальной партии Натали Дон. Как объяснила политик, помилование гарантирует, что женщины "будут признаны жертвами судебной ошибки и больше не будут вписаны в историю как преступники". Она напомнила, что в Шотландии в период с 1563 по 1736 год были осуждены и казнены по обвинению в занятиях колдовством по меньшей мере 2,5 тыс. человек. В то время в регионе действовал Акт о колдовстве, принятый по следам протестантской Реформации. За "нарушение" этого закона была положена казнь. The Times уточняет, что жертвами этого Акта в итоге стали около 4 тыс. шотландских женщин. Их обвиняли в чародействе, после того как они давали признательные показания под пытками.

Предложение Дон поддержало, в частности, правительство Шотландии во главе с Николой Стерджен (находилась на посту первого министра страны до 28 марта 2023 года). Более того, она принесла официальные извинения тем, кого оклеветали и признали виновными по Акту о колдовстве.

"Это была несправедливость колоссальных масштабов, вызванная, по крайней мере частично, женоненавистничеством", — говорила Стерджен, слова которой приводит The Washington Post. "Их обвиняли и убивали, потому что они были бедными, разными, уязвимыми, или во многих случаях просто потому, что они были женщинами", — отмечала она.

Шотландский юрист Клэр Митчелл — одна из возглавивших кампанию по очистке имен женщин, казненных как ведьмы, — сказала, что на эту деятельность ее частично вдохновило движение против сексуального насилия #MeToo, пишет The Wall Street Journal.

С приходом на пост первого министра Шотландии Хамзы Юсафа отношение правительства к вопросу реабилитации "ведьм" изменилось. Юсаф не заинтересован в принятии законопроекта, поскольку, как предположила The Times, власти опасаются, что его разработка послала бы избирателям неправильный сигнал о приоритетах шотландского правительства на фоне экономических трудностей.

Дон, которая в правительстве Юсафа заняла пост замглавы Министерства образования, выражала мнение, что неспособность восстановить историческую справедливость "продлевает женоненавистничество".

Правозащитники заявили о намерении продолжать добиваться реабилитации жертв охоты на ведьм.

Группа "Ведьмы Шотландии", выступающая в защиту осужденных по закону 1563 года, считает, что эта борьба имеет значение не только для Шотландии, но и для всего мира. "Это также станет сигналом для других стран по всему миру, где обвинения в колдовстве — вполне реальная и актуальная проблема, что это неприемлемо в наши дни", — заявили "Ведьмы Шотландии".

Реабилитация по всей Европе

Реабилитацией обвиненных в колдовстве сотни лет назад сегодня занимается далеко не одна лишь Шотландия. По разным оценкам, в период с 1580-х по 1630-е годы по всей Европе за колдовство к смерти были приговорены около 50 тыс. человек, из которых около 80% — женщины.

В январе прошлого года парламент Каталонии принял резолюцию о помиловании до 1 тыс. человек, осужденных за колдовство в регионе 400 лет назад. Глава Каталонии Пере Арагонес называл охоту на ведьм "институционализированным фемицидом".

Как обращает внимание The Guardian, в Каталонии гонения на ведьм были довольно распространены и продолжались вплоть до XVIII века. Более того, считается, что первый европейский закон против колдовства был принят в Лериде, в Каталонии, в 1424 году.

Профессор современной истории в Университете Барселоны Пау Кастелл, слова которого приводит The Guardian, заявил, что в Каталонии охота на ведьм была более распространена, из-за того что сельские районы находились под абсолютной властью феодалов. Одного только признания было достаточно, чтобы доказать вину человека.

Шаг Каталонии последовал за аналогичными жестами со стороны других стран, в том числе Швейцарии и Норвегии, после того как более 100 европейских историков подписали манифест под названием: "Они не были ведьмами, они были женщинами".

Кампания по реабилитации жертв охоты на ведьм проходит и в Германии. Там она началась в 2011 году по инициативе священника Хартмута Хегелера. С тех пор к 2020 году власти свыше 50 немецких городов, включая Кельн и Лейпциг, реабилитировали казненных по обвинению в чародействе и установили в их честь мемориальные доски и памятники. В некоторых случаях даже были переименованы улицы.

Одним из примеров реабилитации стала католическая церковь немецкого города Айхштет, которая в декабре 2020 года извинилась за сожжение ведьм спустя 400 лет молчания, писала газета The Independent. С XV по XVIII век в этом городе сотни людей подверглись зверским пыткам и были убиты по подозрению в колдовстве. Как уточнило издание, процессы над подозреваемыми в чародействе традиционно проводились судами, которые не были напрямую связаны с церковью, но те, кто проводит эту кампанию, утверждают, что вина лежит и на церкви. Это связано с тем, что при обвинении в колдовских преступлениях суды опирались на учение о ведьмах и дьяволе. Архиепископ Айхштета Грегор Мария Франц Ханке назвал те события "кровоточащей раной в истории церкви".

Если многие продвигают инициативы по реабилитации жертв инквизиции, чтобы очистить имена тысяч женщин, оказавшихся жертвами сотни лет назад, то такие активисты, как профессор Университета Кейптауна в Южной Африке Лео Игве, стремятся привлечь внимание к охоте на ведьм, которая происходит сегодня (например, в Нигерии, Малави, Индии и Папуа — Новой Гвинее), отмечает WSJ.

Как писала The Guardian, в Африке ежегодно тысячи детей обвиняются в колдовстве и страдают от ритуальных издевательств и преступлений. Таким нападкам, например, часто подвергаются дети с альбинизмом. В издании утверждают, что дети страдают от физического и психологического насилия, включая публичное унижение и принуждение к покаянию, пытки, жестокие избиения, использование традиционных "очищающих" лекарств, изгнание из дома и общества, а в крайних случаях даже убийства. Воздействие на психическое здоровье посредством социальной изоляции, пренебрежения, издевательств, виктимизации и занижения самооценки может сохраняться на протяжении всей жизни и быть опасным для нее, отмечают журналисты.

"Многие правительства отводят взгляд, несмотря на то, что они подписали Африканскую хартию прав и благополучия ребенка и Конвенцию ООН о правах ребенка", — констатирует издание.

Как преследовали ведьм

Охота на ведьм то усиливалась, то ослабевала в зависимости от того, как складывалась судьба католической церкви. Среди наиболее ранних примеров — казнь немецкого епископа в 1317 году за использование колдовства при покушении на Папу Римского. В 1484 году папа Иннокентий VIII уполномочил монахов расследовать случаи подозрения людей в колдовстве, следует из материалов, собранных историком Джоном Джонсоном Льюисом, на которого ссылается The Washington Post.

В документах зафиксировано около 12 тыс. подтвержденных казней ведьм в Европе, большая часть которых произошла с 1580 по 1650 годы, но считается, что число убитых во много раз больше, утверждает Льюис в своей хронологии охоты на ведьм в Европе. Как отмечает историк, на реальных процессах над ведьмами около 75% обвинений в колдовстве было выдвинуто против женщин.

Историки, на которых ссылается WSJ, утверждают, что основная часть казней ведьм в Испании произошла в северо-восточном регионе, где в 1471 году прошли одни из первых в Европе процессов над ними.

Как отмечает Пау Кастелл, "чародеек" часто обвиняли во внезапной смерти детей, природных катастрофах и неурожаях. По словам историка Нурии Морелло, в колдовстве нередко подозревали тех, кто практиковал традиционную медицину, или женщин с независимым достатком: тогда к ним относились с подозрением.

В различных регионах могли проявляться свои особенности преследований и казней. Например, если на большей части Европы ведьм сжигали на костре, то в Каталонии их вешали. Как объяснил Кастелл, это обходилось дешевле и не приводило к трате ценных дров. Впрочем, по его словам, дело было даже не в стремлении сократить расходы на казнь. Повешение было обычным наказанием для светских судов, на долю которых приходилось более 90% всех судебных процессов по делам о ведьмах в Каталонии.

В некоторых каталонских деревнях даже были собственные искатели ведьм. Например, обвинения Джоана Казабрухаса из деревни Саллент привели к повешению 33 женщин. Когда позже инквизиция выяснила, что большинство из них были невиновны, Казабрухаса сожгли на костре.

Довольно часто из подозреваемых выбивали показания с помощью пыток. Так, в 1627 году 36-летнюю жену мэра Айхштета Урсулу Боншаб арестовали и пытали в течение 20 дней. В конце концов она призналась во вменяемых ей обвинениях, в том числе в выкапывании трупов детей, прелюбодеяниях с дьяволом и отравлении других людей. В результате ее сожгли на костре.

Подобные процессы впоследствии распространились и по Северной Америке. Это отчасти было вызвано растущей конкуренцией между протестантской верой и Римско-католической церковью. Охота на ведьм у многих ассоциируется с тем, что происходило в Салеме, штат Массачусетс, в период с 1692 по 1693 год. Тогда по обвинению в связях с дьяволом были повешены 14 женщин и пятеро мужчин, один обвиняемый умер под пытками. Через тюрьмы в рамках этого процесса прошли порядка 150–200 человек. Не менее пяти арестантов скончались в заключении.

Многие из 19 человек, казненных в Салеме, были оправданы в течение нескольких лет после суда, а других реабилитировали около 20 лет назад, отмечает WSJ. Последнюю салемскую ведьму оправдали в мае прошлого года.

Лидия Мисник