"Почему язык Шекспира превосходит язык Вольтера?" Париж борется с английским в органах ЕС

Франция подняла вопрос о дискриминации по языковому признаку при приеме на работу в органы Евросоюза из-за привилегированного положения английского в объединении. Париж уже не впервые заявляет о необходимости уравновесить представленность языков в ЕС, но эксперты предупреждают, что сделать это будет крайне сложно. О битве Франции за права французского и для чего Парижу это нужно — в материале ТАСС

Иски против английского

Франция не оставляет попыток снизить распространенность английского языка в бюрократическом аппарате Евросоюза. Это один из 24 официальных, а также один из рабочих языков объединения наряду с французским и немецким. Но в последние годы часто поднимается вопрос о том, что он пользуется привилегированным положением в структурах ЕС.

Сегодня Брюссель нанимает новых чиновников в таких областях, как космос, оборона и экономика, посредством в том числе тестов, которые проводятся только на английском языке, пишет Politico. Довольно широко в ЕС используются так называемые евроанглийский и глобиш (упрощенная версия английского, используемая не носителями языка).

Париж часто критикует объединение за неравные условия при приеме на работу и утверждает, что в рамках такой системы англоязычные кандидаты получают преимущество перед соперниками — носителями других языков. Для Франции тесты только на английском языке равносильны дискриминации и нарушают принципы ЕС, которые в целом предусматривают, что ко всем гражданам союза следует относиться одинаково, независимо от национальности.

Париж подал в высший суд ЕС две жалобы о дискриминации по языковому принципу, отмечает Politico. Они связаны с двумя объявлениями Европейского бюро по отбору персонала (EPSO), которое проводит экзамены при приеме на работу. Оно регулярно публикует "уведомления о конкурсе", в которых указываются критерии для каждой процедуры отбора. Францию озаботили объявления, опубликованные в 2022 и 2023 годах, в которых некоторые экзамены проводились только на английском языке.

Генеральный суд ЕС, который рассматривает споры с участием институтов ЕС, как ожидается, вынесет решение по этому вопросу в течение года. До этого инстанция уже аннулировала конкурсы EPSO за неоправданное ограничение выбора языков, обращает внимание Politico. Ранее в этом году суд ЕС вынес решение в пользу Италии и Испании по аналогичным делам.

Многолетняя борьба

Франция уже не впервые высказывается о необходимости языковой диверсификации в ЕС. В июне 2018 года The Wall Street Journal писала, что на фоне переговоров Великобритании о выходе из Евросоюза в Париже рассчитывают вернуть французскому статус официального языка европейских общественных и политических институтов, как это было до вступления Великобритании в Европейское экономическое сообщество в 1973 году.

"Английский никогда так сильно не давал о себе знать в Брюсселе, как сейчас, когда мы осуждаем Brexit, но его доминирование не является неизбежным", — говорил ранее президент Франции Эмманюэль Макрон.

Инициативу о продвижении французского и снижении распространенности английского поддерживают в окружении Макрона. Официальный представитель Франции в ЕС Филипп Леглиз-Коста, к примеру, в апреле 2018 года отказался участвовать в совещании по бюджету, так как оно велось на английском языке. Как отметил один из дипломатов, всех оставшихся на совещании английский в целом устраивал, но после демарша француза все стали требовать перевода на их собственные языки.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, родившийся в Люксембурге, где три официальных языка — французский, немецкий и люксембургский, — тоже поддерживал стремление Макрона к возвращению к французскому. "Почему язык Шекспира превосходит язык Вольтера? Мы ошиблись, когда выбрали англификацию", — говорил он во время интервью на французском телевидении, напомнила WSJ.

Большие надежды относительно снижения влияния английского языка в ЕС были возложены на выход Великобритании из состава объединения. В июне 2016 года мэр южнофранцузского города Безье Робер Менар призвал Брюссель отказаться от использования английского языка после того, как Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза. По мнению мэра, после этого английский язык больше не имеет "легитимности" в Брюсселе.

Кандидат в президенты Франции от левых Жан-Люк Меланшон в свою очередь отмечал, что английский больше не может быть "третьим рабочим языком Европейского парламента".

Причем в ЕС размышляли о том, чтобы распространить меры борьбы с английским не только на политическую сферу. В июне 2021 года The Guardian писала о намерении Евросоюза принять меры против "непропорционального" количества британского теле- и киноконтента в Европе после Brexit. Как было указано во внутреннем документе ЕС, доминирование британского контента рассматривается как угроза культурному разнообразию стран.

"Высокая доступность британского контента в сервисах "видео по запросу" (VOD), а также привилегии, предоставляемые фильмам, квалифицированным как "европейские произведения", могут привести к непропорциональному присутствию британского контента в рамках европейской квоты VOD и препятствовать большему разнообразию европейских произведений (в том числе из небольших стран или на менее распространенных языках). Таким образом, диспропорциональность может повлиять на достижение целей продвижения европейских произведений и культурного разнообразия, предусмотренных директивой об аудиовизуальных медиауслугах", — отмечалось в документе, распространенном среди государств — членов ЕС.

Вернуть былое величие

Макрон работает над расширением использования французского языка во всем мире. В очередной раз он говорил о важности франкофонии во время своей речи на открытии Международного центра французского языка в замке Виллер-Котре 30 октября. Борьба Франции против повсеместного распространения английского перекликается с внутренними дебатами по поводу потери страной влияния на мировой арене, пишет Politico.

Франция — страна, чей язык долгое время доминировал в мире в дипломатической, научной, публицистической среде, напоминает завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Такая ситуация сохранялась вплоть до середины XX века. После окончания Второй мировой войны усилился процесс укрепления английского в качестве языка международного общения. Это было связано с выходом на авансцену США и закреплением страны в качестве мирового лидера. Кроме того, роль английского как официального языка коммуникаций в ЕС расширялась по мере роста самого объединения.

"Французами движет не только гуманизм и стремление сохранить языковое разнообразие. Это также попытка продвинуть позиции французского языка в конкуренции с английским. Нынешние французские жалобы во многом показывают стремление Франции укрепить свои позиции в плане мягкой силы, попытаться сделать так, чтобы именно люди с французским языком, которые учились во французских университетах и так или иначе связаны с французской культурной средой, имели возможность продвижения в структурах ЕС", — сказал эксперт ТАСС.

Еще с XIX века Франция создавала масштабную организацию по распространению французского по всему миру — Франкофонию, обратил внимание руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ Юрий Рубинский. Сегодня эта организация объединяет 54 страны, где французский играет большую роль, сказал он ТАСС. Франкофония занимается не только лингвистическими, но также культурными, политическими и даже отчасти экономическими вопросами. Организация среди прочего призвана продвигать французский язык, поддерживать многоязычие и культурное разнообразие.

"Языковая дипломатия и политика — очень важная часть французского внешнеполитического арсенала", — констатировал эксперт.

Как отмечает Павел Тимофеев, усиление позиций французского в ЕС вряд ли даст Франции какие-либо рычаги влияния, но создаст благоприятные условия для французской дипломатии.

"Это именно желание набрать очки за счет языкового разнообразия, мягкой силы и гуманитарного влияния", — сказал эксперт.

Будущее английского

На сегодняшний день английский — официальный язык лишь для двух стран ЕС — Ирландии и Мальты, где проживают 1,2% населения объединения. Тем не менее он остается самым изучаемым иностранным языком в европейских образовательных учреждениях. Как отмечала WSJ, его учат более 80% учеников начальных школ и более 95% — средних школ.

Daily Mail еще в период Brexit писала со ссылкой на The Local, что 51% граждан ЕС могут говорить по-английски в качестве первого или второго языка, тогда как чуть более четверти могут говорить по-французски и почти треть — по-немецки.

В 2013 году ЕС предоставил отчет, согласно которому английский вытеснил все остальные языки в конкурентной борьбе за то, чтобы стать общим языком Европы, отмечает издание.

Было установлено, что 94% учащихся средних школ и 83% учащихся начальных классов по всему ЕС изучают английский в качестве первого иностранного языка, что более чем в четыре раза превышает соответствующие показатели для французского, немецкого или испанского.

"Сложно представить ситуацию, когда все страны по щелчку пальцев начнут переходить на французский и забудут английский. Это влияние традиций, англоязычных элит, которые получают образование в Великобритании, Скандинавии, их роль достаточно велика. Сомневаюсь, что французам удастся переломить ситуацию. Они и сами понимают, что она складывается не в их пользу. Если Франция и дальше будет бороться, то, наверное, эта борьба будет достаточно долгой", — заключил Павел Тимофеев.

Лидия Мисник