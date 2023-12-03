Кисида призвал Иран потребовать от хуситов освободить экипаж захваченного судна

Японский премьер в разговоре с президентом исламской республики Эбрахимом Раиси подчеркнул, что "однозначно осуждает "задержание" Galaxy Leader

ТОКИО, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал президента Ирана Эбрахима Раиси потребовать от йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) освобождения задержанного ими судна Galaxy Leader, оператором которого является японская компания Nippon Yusen. Об этом сообщил японский МИД по итогам их телефонного разговора.

"Кисида заявил, что однозначно осуждает "задержание" судна, оператором которого является японская компания, и призвал Иран потребовать от хуситов скорейшего освобождения судна и членов экипажа, а также воздержаться от дальнейших подобных действий", - говорится в сообщении ведомства.

Стороны обсудили и ситуацию на Ближнем Востоке на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Японский премьер повторил позицию Токио о необходимости соблюдения международного права и принятия всех мер для недопущения ущерба мирному населению. Кисида призвал Иран "сыграть роль в дальнейшем освобождении заложников и снижении напряженности". Кисида и Раиси также обменялись мнениями по ситуации на Украине и вокруг иранской ядерной программы.

19 ноября телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что хуситы захватили в водах Аденского залива израильское грузовое судно Galaxy Leader с 22 членами экипажа на борту. Представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа подтвердил захват судна, добавив, что его отбуксировали к побережью Йемена, экипаж задержали. Власти Израиля осудили захват Galaxy Leader и возложили вину на Иран. Пресс-служба армии еврейского государства опровергла информацию о том, что судно является израильским.

По данным сервиса Marine Traffic, судно следовало под флагом Содружества Багамских Островов. Позже агентство Kyodo проинформировало, что оператором Galaxy Leader является японская компания Nippon Yusen. По его сведениям, на борту находились 25 членов экипажа из Болгарии, Мексики, Румынии, с Украины и Филиппин, граждан Израиля и Японии в команде не было. Судно принадлежит компании из Великобритании. 29 ноября представитель "Ансар Аллах" Мухаммед Абдель Салям выступил с утверждением, что хуситы позволили членам экипажа Galaxy Leader связаться с семьями.