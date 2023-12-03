Йеменские мятежники атаковали два израильских судна в Баб-эль-Мандебском проливе

Представитель движения "Ансар Аллах" сообщил, что первое судно было атаковано противокорабельной ракетой, а второе - беспилотником

ДУБАЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" совершили нападение на два израильских судна в Баб-эль-Мандебском проливе с помощью ракеты и беспилотника. Об этом сообщил представитель организации Яхья Сариа.

"Сегодня утром военно-морские силы ВС Йемена <...> провели операцию против двух израильских судов в Баб-эль-Мандебском проливе - Unity Explore и Number 9. Первое судно было атаковано противокорабельной ракетой, второе - беспилотником", - говорится в заявлении мятежников, текст которого Сариа опубликовал в своем Telegram-канале.