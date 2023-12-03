В Париже задержали родственников мужчины, совершившего нападение на прохожих

Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что Раджабпур-Мияндоаб "радикализовался в 2015 году"

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала родственников 26-летнего француза иранского происхождения Армана Раджабпур-Мияндоаба, совершившего вечером 2 декабря нападение на прохожих в Париже. Об этом на пресс-конференции заявил глава антитеррористической прокуратуры Франции (PNAT) Жан-Франсуа Рикар.

"[Помимо нападавшего,] задержаны еще три человека, среди которых члены его семьи, а также лица, входящие в его ближайшее окружение", - сказал он, не предоставив дополнительных деталей.

По словам Рикара, Раджабпур-Мияндоаб "радикализовался в 2015 году". Кроме того, продолжил глава PNAT, "в одном из видео, размещенном в социальных сетях, он присягнул на верность группировке ИГ (запрещенная в РФ международная террористическая организация "Исламское государство" - прим. ТАСС)".

Как отметил Рикар, мать нападавшего в конце октября сообщила властям о своем беспокойстве по поводу поведения своего сына, который, по ее словам, замкнулся в себе. Несмотря на это, отметил глава антиреррористической прокуратуры, "оснований для новых судебных расследований не было".

Жертвой совершившего вечером 2 декабря нападения стал 24-летний германо-филиппинский турист. Он умер от ножевого ранения. Кроме того, злоумышленник напал с молотком на двух других прохожих.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что преступник уже отбывал срок за подготовку нападения в 2016 году и проходил лечение в психиатрическом стационаре. По словам министра, нападавший сказал полицейским после задержания, что не может смириться с тем, что "мусульмане погибают в Афганистане и Палестине".