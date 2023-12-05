Эвакуированные из Газы вместе с матерью восемь детей встретились с отцом в Москве

Мужчина рассказал, что переехал в Россию два года назад, а семья осталась жить в анклаве

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Переехавший в Москву два года назад мужчина рассказал, что счастлив встрече в московском аэропорту Домодедово со своей семьей - женой и восемью детьми, эвакуированными из сектора Газа.

В ночь на вторник спецборт МЧС России доставил в аэропорт Домодедово еще 120 россиян и членов их семей, эвакуированных из Газы. Во время ожидания выхода россиян из "чистой зоны" Самир, который встречал жену и восьмерых детей, рассказал, что "два года назад приехал в Россию, а семья осталась там". "Я даже не знаю, остался ли цел наш дом, но главное, что все живы. Как только сообщили об эвакуации, семья сразу начала готовиться, а до этого жили у моего брата - все 18 человек. Вы не представляете, как я сейчас хочу обнять свою дочь", - сказал мужчина.

Девушка по имени Абер, встречавшая эвакуированных родителей, поблагодарила МЧС России. "Я бы хотела выразить огромную благодарность нашему президенту, нашей стране, гордимся, что мы граждане РФ. И ребятам из МЧС огромная благодарность, просто нет слов, я с ними была на связи все время, и они помогли. Это большая работа, даже нет слов, чтобы выразить благодарность МЧС", - сказала она. Абер живет в России уже 10 лет, однако все родственники находились в секторе Газа.

Она смогла забрать из зоны боевых действий только родителей. "Я смогла забрать родителей, но там очень много осталось родни: братья, сестры, их семьи. Я не смогла их забрать. Я очень переживаю за них", - сказала она. Мать девушки приехала в инвалидном кресле. "Родители очень устали, они два дня в дороге, вышли из сектора Газа в субботу, вот я их сегодня встречаю", - добавила Абер.

Мужчина по имени Таха, живущий в России, встретил во вторник свою семью - отца, мать и сестру. "Спасибо России, что вытащили моих родственников из этого ада, спасибо нашему МИД, президенту", - сказал он.

Ситуация в секторе Газа

Эвакуированные граждане России во вторник назвали ситуацию в секторе Газа настоящим геноцидом. "Если честно, то там все очень плохо вообще. Нет никаких средств к существованию: ни воды, ни света - ничего. То есть полный хаос, настоящий геноцид населения. Да, я прилетела первым рейсом, родственников больше там не осталось", - сказала девушка по имени Кристина, которая прилетела в Москву в начале ноября. Она приехала в аэропорт Домодедово, чтобы встретить свекровь. Во время встречи обе женщины плакали.

Геноцидом ситуацию в Газе назвала и Надежда, которая приехала в аэропорт встречать сына, который оставался недолгое время в зоне боевых действий. "Вы не представляете, что там творится, там все разрушено, буквально все. Нет воды, нет еды, люди умирают. Это геноцид. Те, у кого нет российского гражданства, выбраться не могут, им приходится оставаться там. Это очень страшно", - сказала она.

По словам женщины, в Газе нет военных, находится только мирное население, которое целенаправленно уничтожают. Она показала фотографии разрушенного дома и добавила, что лишилась всего, теперь приходится начинать жить заново. "Я в Газе прожила 25 лет, у меня был свой салон, теперь все разрушено. У меня ничего нет. Но, слава богу, сегодня прилетел мой сын, это главная радость", - добавила женщина.

Ранее оперативная группа МЧС России в Египте продолжила работу по приему людей, прошедших КПП "Рафах", пункт пропуска пересекли еще 133 человека и члены их семей.

Накануне представительство РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) сообщило, что эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и членов их семей возобновлены. Эвакуация проходит на фоне вновь начавшихся после недельного затишья боевых действий.

Авиация МЧС России с начала эвакуации граждан РФ из зоны палестино-израильского конфликта выполнила уже девять рейсов. Спецбортами ведомства в Россию доставлен 881 человек.