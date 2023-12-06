Сенатор США заявил, что Зеленскому незачем было выступать на закрытом брифинге

По словам Митта Ромни, республиканцы настаивают на том, чтобы помощь Украине и Израилю была увязана с выделением средств на меры по пресечению нелегальной иммиграции в Соединенных Штатах

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Президенту Украины Владимиру Зеленскому незачем было выступать по видеосвязи на закрытом брифинге для сенаторов США по вопросу выделения средств на дополнительную помощь Киеву. Об этом заявил во вторник журналистам сенатор Митт Ромни (республиканец от штата Юта), трансляцию вел телеканал C-SPAN.

"Я не знаю, в чем была проблема с президентом Зеленским, - прокомментировал это Ромни. - Но, думаю, хорошая идея, что он не там. Поскольку вопрос не в том, нужны ли деньги Украине. Мы согласны, что Украине нужны деньги". Как подчеркнул сенатор, республиканцы настаивают на том, чтобы помощь Украине и Израилю была увязана с выделением средств на меры по пресечению нелегальной иммиграции в США.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом США Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.

Как ранее сообщил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), американские власти пригласили Зеленского выступить перед законодателями. Шумер позднее уточнил, что украинский президент в последний момент отказался от этого.