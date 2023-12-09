Палестинский дипломат заявил, что каждый день конфликта в Газе означает победу варварства

Постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур таким образом осудил вето Вашингтона, наложенное на резолюцию ОАЭ с требованием прекращения огня в анклаве

ООН, 9 декабря. /ТАСС/. Каждый последующий день конфликта в секторе Газа означает, что варварство, а не человечность победило. Об этом заявил в пятницу постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур, комментируя вето США резолюции Совета Безопасности всемирной организации с требованием прекращения огня в анклаве.

"Мы отвергаем этот результат и, чтобы остановить эти отвратительные злодеяния, будем продолжать использовать все законные средства, включая возобновление чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи <...>. Каждый последующий день [конфликта] означает потерянные жизни людей, которые погибают беспрецедентными темпами в современной истории. Это означает, что преобладает варварство и вы отказались от человечности", - отметил дипломат.

Ранее Соединенные Штаты применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции, в которой содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.

За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась.