В Казахстане задержали руководителей шахты, где погибли люди

Их поместили в изолятор временного содержания в рамках уголовного расследования, сообщила Генпрокуратура республики

АСТАНА, 9 декабря. /ТАСС/. Семь человек из числа руководителей и инженерно-технического состава шахты имени Костенко в Казахстане, где в октябре погибли 46 человек, задержаны и помещены в изолятор временного содержания (ИВС) в рамках уголовного расследования. Об этом сообщила Генпрокуратура Казахстана.

"На настоящий момент к уголовной ответственности по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ") привлекается руководящий и инженерно-технический состав шахты в количестве семь человек, подозреваемые в необеспечении мер безопасности при добыче угля. Подозреваемые в порядке статьи 128 УПК водворены в ИВС ДП [Департамента полиции] по Карагандинской области", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что в рамках расследования также будет дана правовая оценка должностным лицам АО "Арселормиттал Темиртау" и Департамента промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области "не обеспечивших должный контроль за безопасным функционированием шахты". Расследование продолжается и находится на особом контроле, добавили в надзорном ведомстве.

В субботу правительственная комиссии по расследованию причин пожара на шахте заявила, что установила "100%-ную вину" компании "Арселормиттал Темиртау" в инциденте, приведшем к гибели сорока шести шахтеров, и определила девятнадцать ответственных лиц.

В пятницу было объявлено, что в результате проведенных переговоров с ArcelorMittal Казахстанский государственный фонд прямых инвестиций Qazaqstan Investment Corporation стал владельцем всех акций металлургических предприятий "Арселормиттал Темиртау" и "Арселормиттал тубуляр продуктс Актау". Сумма сделки составила $286 млн США.