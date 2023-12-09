Нетаньяху заявил, что весь мир должен понять правоту вето США на резолюцию СБ ООН по Газе

Премьер-министр Израиля также сообщил, что страна "продолжит справедливую войну, чтобы уничтожить ХАМАС и достичь остальных военных целей"

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал высокую оценку позиции США, которые наложили в Совете Безопасности (СБ) ООН вето на резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа. По мнению главы правительства, весь мир должен понять правоту Вашингтона.

"Я очень ценю правильную позицию, которую заняли США в Совете Безопасности ООН. Другие страны также должны понять, что невозможно, с одной стороны, поддерживать ликвидацию ХАМАС, а с другой - призывать к прекращению войны, которая предотвратит ликвидацию ХАМАС", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.

"Поэтому Израиль продолжит справедливую войну, чтобы уничтожить ХАМАС и достичь остальных военных целей, которые мы поставили", - добавил премьер.

8 декабря США применили право вето в СБ ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась.