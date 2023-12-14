14 декабря, 20:04,
обновлено 14 декабря, 20:28
Палестино-израильский конфликт

Хуситы заявили об ударе беспилотником по судну компании Maersk

Представитель движения Яхья Сариа сообщил, что корабль якобы следовал из Израиля

ДУБАЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по контейнеровозу Maersk Gibraltar, который якобы следовал в Израиль. Об этом заявил представитель движения Яхья Сариа.

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"Военно-морские силы Йемена провели операцию против направлявшегося в израильское образование (так хуситы называют Государство Израиль - прим. ТАСС) контейнеровоза Maersk Gibraltar, который был атакован беспилотником", - сказал Сариа, заявление которого транслировал телеканал Al Masirah. Представитель движения утверждает, что "попадание было прямым". 

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