Хуситы заявили об ударе беспилотником по судну компании Maersk

Представитель движения Яхья Сариа сообщил, что корабль якобы следовал из Израиля

ДУБАЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по контейнеровозу Maersk Gibraltar, который якобы следовал в Израиль. Об этом заявил представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели операцию против направлявшегося в израильское образование (так хуситы называют Государство Израиль - прим. ТАСС) контейнеровоза Maersk Gibraltar, который был атакован беспилотником", - сказал Сариа, заявление которого транслировал телеканал Al Masirah. Представитель движения утверждает, что "попадание было прямым".