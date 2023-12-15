Депутат с гранатами и Киев без денег от ЕС. События вокруг Украины

Депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин взорвал три гранаты в Керецковском сельсовете в Закарпатской области на западе Украины, в результате 26 человек получили ранения. Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицирует случившееся как террористический акт.

Евросоюз проведет экстренный саммит в начале 2024 года, чтобы согласовать программу помощи Украине до 2027 года объемом в €50 млрд. Достичь договоренности по этому поводу на завершившемся в пятницу саммите сообщества не удалось.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские военные за прошедшую неделю отразили 49 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, 27 атак на купянском направлении, 11 атак на краснолиманском направлении, а также 2 атаки на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

За минувшую неделю потери противника на всех направлениях составили свыше 3,9 тыс. бойцов, отметили в ведомстве.

ВС РФ за неделю нанесли 40 групповых ударов по военной аэродромной инфраструктуре, местам хранения боеприпасов ВСУ, поразили пункты размещения нацформирования "Азов" (группировка признана террористической организацией и запрещена в РФ), а также Иностранного легиона. Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. За неделю ПВО РФ перехватили тактическую ракету "Точка-У", 2 зенитные управляемые ракеты С-200, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 119 беспилотных летательных аппаратов.

Миллиарды на ветер

Киевские власти не могут одержать победу в конфликте на Украине, и Соединенные Штаты это знают, однако призывают украинцев "пойти и умереть", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании NBC. И именно США несут ответственность за то, что конфликт на Украине не может закончиться, добавил представитель Кремля.

Песков подчеркнул также, что США выбрасывают на ветер миллиарды долларов своих бюджетных средств, выделяемых в качестве военной и финансовой помощи Украине.

Экстренный саммит

Евросоюз проведет экстренный саммит в начале 2024 года, чтобы согласовать программу помощи Украине до 2027 года объемом в €50 млрд. Брюссель также будет работать над альтернативными вариантами на случай, если Будапешт не согласится снять вето на предстоящем саммите, заявили председатели Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита ЕС в Брюсселе. Мишель выразил уверенность в том, что странам ЕС удастся в следующем году согласовать программу помощи Украине. При этом он не дал точного ответа на вопрос, когда именно пройдет саммит.

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита заявил, что Евросоюз еще очень далек от включения в свой состав Украины. Любое подобное решение потребует глубокого реформирования правил ЕС, добавил он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя решение начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, заявил о том, что Украина не готова к такому шагу, но этого можно будет избежать, исправив ошибку, допущенную на саммите ЕС в Брюсселе.

По мнению Пескова, решения ЕС политизированы и не отвечают прагматичным интересам Европы, их цель - досадить России.

Взрыв на заседании

Депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин взорвал три гранаты в Керецковском сельсовете в Закарпатской области, в результате 26 человек получили ранения. СБУ квалифицирует это как террористический акт.

Согласно информации депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, причиной поступка Батрина был личный конфликт с главой Керецкой Объединенной территориальной общины Михаилом Мушкой. "Во время сессии Сергей возмутился тем фактом, что председателю выписывали премию по результатам работы ежемесячно в размере 100% от должностного оклада", - сообщила она.

В момент инцидента депутаты обсуждали вопрос принятия бюджета на 2024 год. По данным издания "Страна", Батрин был не согласен с проектом. Он хотел, чтобы депутаты отчитались за бюджет 2023 года, а лишь потом принимали бюджет на 2024 год.

На отопительный сезон

Национальная энергетическая компания (НЭК) "Укрэнерго" получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) €150 млн для прохождения отопительного сезона, сообщил глава правительства Украины Денис Шмыгаль. Он отметил также, что "в сотрудничестве с ЕБРР реализуются проекты комплексного восстановления и восстановления украинских магистральных сетей".

Власти Германии совместно с Ведомством технического содействия (THW - германский аналог российского МЧС) планируют передать Украине дополнительную гуманитарную помощь в размере €6,1 млн для нынешней зимы, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Берлин поставит Киеву, в том числе, генераторы, одеяла, палатки и аккумуляторы.