Экс-замминистра обороны Украины заявила, что из штабов уже утекала секретная информация

Анна Маляр также отметила, что не видит смысла в установке прослушивающих устройств, так как при общении голосом собеседники всегда учитывают возможность утечки информации

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сливы секретной информации из штабов украинского командования происходили уже не раз. Об этом заявила экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр, комментируя обнаружение прослушивающих устройств у главнокомандующего украинскими вооруженными силами Валерия Залужного.

"То, что у нас есть сливы секретной информации, скажем, из штабов - это так. Военная тайна уже не раз становилась публичной", - написала она в своем Telegram-канале.

При этом она выразила недоумение установкой прослушивающих устройств в кабинетах. "Не знаю, что и кто у главкома хотел услышать, потому что в принципе все осознают, что есть вероятность прослушивания и утечки информации. Поэтому это всегда учитывается при общении голосом", - отметила она.

В воскресенье украинские СМИ сообщили, что в кабинете Залужного обнаружены прослушивающие устройства. Также устройства были установлены у его сотрудников. Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело, но при этом заявила, что техника обнаружена не в кабинете Залужного, а "в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы". Кроме того, по данным СБУ, устройство было в нерабочем состоянии.

С осени украинские, а затем и западные СМИ стали регулярно сообщать о наличии противоречий между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным. В статье для издания The Economist главком ВСУ признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. В интервью тому же журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента Украины подвергли критике слова Залужного. Как отмечало издание "Страна", высказывания главкома ВСУ породили в политических кругах Украины предположения о том, что он имеет президентские амбиции. В украинских СМИ также появились сообщения со ссылкой на источники о возможной отставке Залужного.