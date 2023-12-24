DPA: планировавшие нападение на Кёльнский собор исламисты могут быть связаны с ИГ

Как сообщило агентство, речь идет о группировке, которая называет себя "Исламское государство в Хорасане"

БЕРЛИН, 24 декабря. /ТАСС/. Исламистская террористическая ячейка, планировашая нападение на Кёльнский собор, может иметь отношение к ответвлению террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в органах безопасности.

По его информации, террористическая ячейка связана с группировкой, которая называет себя "Исламское государство в Хорасане". Она получила свое название по географическому принципу: Хорасан - это несуществующий регион, который был расположен на территории современных провинций северо-восточного Ирана, южного Туркменистана, Афганистана, Узбекистана и Таджикистана.

Ранее портал Focus-online сообщил, что исламистская террористическая ячейка планировала теракты в нескольких европейских городах. Целями исламистов могли стать церкви в Кёльне, Вене и Мадриде во время проведения в них рождественских служб. Территория Кельнского собора была обследована на наличие взрывчатых веществ, кинологи ничего не обнаружили.

Посетители должны быть готовы к повышенным мерам безопасности. На месте будут присутствовать многочисленные сотрудники правоохранительных органов.

Полиция произвела несколько арестов в Австрии и один в Германии (в Сааре). Мужчина давно известен властям как экстремист. Однако признаки его возможной причастности к планированию нападения пока неясны.