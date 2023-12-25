Баку направил Еревану ответ на очередной пакет предложений по мирному договору

В 2024 году стороны будут проводить прямые встречи, выразил мнение глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов

БАКУ, 25 декабря. /ТАСС/. Азербайджан передал Армении ответ на очередной пакет предложений по мирному договору между двумя странами. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов в интервью гостелеканалу AzTV.

"В конце ноября мы получили от Армении очередной пакет предложений по мирному договору. В течение месяца мы вернули противоположной стороне проработанный нами пакет предложений. Это процесс идет", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Байрамов подчеркнул, что важной частью процесса работы над мирным договором являются прямые встречи сторон. "Думаю, что в 2024 году такие встречи будут проводиться", - добавил он.

Азербайджанский министр также отметил, что Баку подходит к вопросам, связанным с мирным договором, "реалистично и с оптимизмом". "Мы понимаем, что мирное соглашение не является стопроцентным решением всех вопросов. Но оно может создать фундамент, основу для развития отношений между двумя странами", - сказал Байрамов. По его мнению, "мирное соглашение может стать документом, который заложит основу нормальных соседских отношений" между Азербайджаном и Арменией. "Азербайджанское государство предпримет все зависящие от него шаги", - подчеркнул он.

Байрамов подчеркнул, что в Баку внимательно отслеживают заявления политического руководства Армении. "Мы слышим определенные позитивные месседжи. Но какими бы важными ни были позитивные месседжи и слова, самым важным является их трансформация в реальные дела", - заявил азербайджанский министр.

21 ноября МИД Армении сообщил, что Ереван передал Баку шестое предложение по мирному договору.