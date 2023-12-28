"Привлекали деньгами и запугивали": как США и Китай ведут шпионские войны

Фокус внимания структур, отвечающих за национальную безопасность США, в последнее время направлен на Китай. Именно эту страну ЦРУ считает приоритетным объектом своей деятельности. Впрочем, сегодня разведывательные возможности Вашингтона в КНР существенно меньше, чем еще 10 лет назад. Почему США не удается изменить ситуацию в свою пользу и как страны ведут шпионские войны — в материале ТАСС

Переориентация на Китай

Политика безопасности США претерпевает масштабные изменения. Вашингтон переносит фокус внимания на подготовку к возможному конфликту с "великими державами" — Китаем и Россией, пишет газета The Wall Street Journal. На этом фоне "титанические, но по большей части секретные" перемены происходят в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) и родственных ему шпионских агентствах США.

В Вашингтоне регулярно заявляют об опасности, которую представляет Пекин. В опубликованной в октябре 2022 года стратегии национальной безопасности администрация президента США Джо Байдена назвала Китай главным конкурентом страны, который намерен изменить международный порядок и обладает экономической, дипломатической, военной и технологической мощью для достижения этой цели.

За несколько месяцев до этого аппарат директора Национальной разведки США обнародовал доклад о глобальных угрозах для национальной безопасности, среди которых значился и Китай.

"КПК (Коммунистическая партия Китая — прим. ТАСС) будет оказывать давление на Тайвань с целью объединения, подрывать влияние США, вбивать клин между Вашингтоном и его партнерами и поощрять некоторые нормы, полезные для ее авторитарной системы", — утверждается в докладе.

КНР вызывает все больший интерес со стороны американской разведки, которая сегодня считает это направление приоритетным. Как рассказал WSJ директор ЦРУ Уильям Бернс, бюджетные ресурсы, выделенные на китайскую миссию за последние три года, были увеличены более чем в два раза. Помимо того, в ЦРУ был создан Центр задач, связанных с КНР, — единственный центр, нацеленный на одну страну, который должен координировать все усилия ведомства на этом направлении.

На этом фоне все чаще сообщается о новых технологиях и средствах, с помощью которых США пытаются наблюдать за КНР. В сентябре СМИ утверждали, что с этой целью Вашингтон намерен активизировать слежение за океанами и сбор разведывательных данных с применением безэкипажных подводных аппаратов и других систем. Как уточнили источники Reuters, речь идет о возобновлении программы времен холодной войны. Такое решение Вашингтона они объяснили "стремительным подъемом Китая как морской державы", а также наличием у Пекина возможностей для нападения кораблей на Тайвань или "осуществления диверсий в отношении важнейшей подводной инфраструктуры, включая нефтепроводы и оптоволоконные интернет-кабели".

Разоблачения шпионов

Одна из наиболее значительных проблем для ЦРУ — восстановление своей агентурной сети в Китае. Как пишет WSJ, США до сих пор не удается сделать это после того, как около 10 лет назад страна лишилась многих своих шпионов в КНР.

Американские власти никогда публично не признавали, что в период с 2010 по 2012 год потеряли своих китайских агентов, но, как отмечает издание, этим пекинские шпионы практически ослепили США в Китае. В тот период, по данным издания, в КНР вскрывали агентов, работающих на ЦРУ. Около двух десятков лиц, предоставлявших информацию США, были казнены или заключены в тюрьму, в их числе были высокопоставленные китайские чиновники.

Теперь, как признают нынешние и бывшие американские чиновники, из-за разрушенной агентурной сети США обладают ограниченными сведениями о секретных обсуждениях, которые председатель КНР Си Цзиньпин ведет со своим ближайшим кругом по ключевым темам в сфере безопасности, включая тайваньский вопрос.

"У нас нет никакого реального представления о планах и намерениях китайского руководства", — признался в интервью газете бывший сотрудник американской разведки высокого ранга.

Понимание Вашингтоном планов Си Цзиньпина по большей части основано на умозаключениях и анализе его частых публичных заявлений.

Пекин регулярно отчитывается о раскрытии очередных фактов шпионажа в пользу США. В очередной раз об этом в октябре сообщило Министерство государственной безопасности Китая. По его данным, спецслужбы китайской провинции Сычуань выявили случай передачи секретной информации с одного из оборонных предприятий КНР компетентным органам Соединенных Штатов. Шпионажем занимался гражданин Китая, который прежде проходил стажировку в США.

Власти предупредили, что будут жестко пресекать любые действия, представляющие угрозу для государственной безопасности Китая.

В мае этого года Народный суд средней ступени города Сучжоу (провинция Цзянсу) приговорил к пожизненному заключению жителя Гонконга 1945 года рождения, который также имеет паспорт США. Помимо заключения, его также приговорили к пожизненному лишению политических прав и конфискации имущества.

За последние годы Китай арестовал и задержал по подозрению в шпионаже десятки китайских и иностранных граждан, отмечает Reuters. Это вызывает обеспокоенность США по поводу их контрразведывательной деятельности.

Ужесточение законов

На фоне шпионского противостояния с США законодательство КНР в этой сфере в последние годы претерпело серьезные изменения. В апреле китайский парламент одобрил поправки в закон о шпионаже в случае кибератак на госучреждения. Изменения предусматривают, что понятие шпионской деятельности распространяется на тех, кто "полагается на шпионские организации и их представителей" и "предпринимает действия для нанесения кибератак, нацеленных на государственные учреждения и структуры, связанные с секретной информацией, либо на ключевые объекты информационной инфраструктуры".

Кроме того, нововведения позволяют оптимизировать меры, связанные с проведением расследования, и дальнейшие действия по борьбе со шпионажем. Также были усилены гарантии для сотрудников учреждений, занимающихся вопросами обеспечения государственной безопасности. Контроль за ними тоже был ужесточен.

Важные изменения в китайском законодательстве произошли в апреле 2021 года, когда Министерство госбезопасности Китая ввело новые правила в сфере борьбы со шпионажем. Новый регламент предполагает, что основную ответственность за предотвращение шпионской деятельности внутри своих структур несут партийные и правительственные органы, социальные организации, бизнес-предприятия и общественные структуры.

Органы госбезопасности при этом обязали давать рекомендации и проводить надзор и проверку в отношении контрразведывательной работы на местах. В их полномочия также входят организация тренингов, распространение общественных справочников и рабочих инструкций.

Как объяснил сотрудник Министерства госбезопасности, слова которого приводит агентство "Синьхуа", нововведения связаны с тем, что зарубежные шпионские и разведывательные агентства, "а также враждебные силы" интенсифицировали проникновение в Китай и расширили свои тактики по хищению тайной информации с помощью различных способов и в большом числе сфер, что "создало серьезную угрозу национальной безопасности и интересам Китая".

"Многочисленны случаи, когда китайцы, работавшие в различных отраслях, были привлечены деньгами или запуганы для участия в шпионской деятельности, они становились пешками иностранных шпионских спецслужб. Принятие превентивных мер и предотвращение подобных инцидентов, ставящих под угрозу национальную безопасность, имеет решающее значение для ее защиты", — говорила Global Times эксперт по национальной безопасности и борьбе с терроризмом из Китайского института современных международных отношений Ли Вэй.

У Пекина есть стремление еще больше поставить под контроль правительства коммерческие компании, университеты, средства массовой информации и аналитические центры, чтобы отслеживать деятельность западных организаций, действующих в Китае, говорил старший аналитик и эксперт по китайской внешней политике в Австралийском институте стратегической политики Малкольм Дэвис, слова которого приводит CNN. По его словам, из-за этого западным компаниям становится сложнее вести бизнес в Китае.

Ответный удар Китая

Тем временем на Западе обеспокоены активизацией китайской разведки. Как утверждает в комментарии The Financial Times экс-глава европейского отделения ЦРУ, шпионские операции Китая становятся "все более масштабными и представляют большую угрозу, чем те, которые осуществляются Россией".

По оценкам, на которые ссылается FT, ежегодно китайский коммерческий шпионаж приводит к ущербу для американской интеллектуальной собственности в размере до $600 млрд. Но Китай отвергает эти обвинения.

В США регулярно говорят об опасности со стороны КНР в киберпространстве. В очередной раз об этом заявила в апреле руководитель агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности, действующего в структуре Министерства внутренней безопасности США, Джен Истерли. По ее словам, в этой сфере Китай — первостепенная угроза для Соединенных Штатов.

Особые опасения со стороны Запада вызывает возможность Китая использовать искусственный интеллект. Эти технологии активно развивают как Вашингтон, так и Пекин. В США ИИ включен Федеральным бюро расследований в список важнейших технологий, которые необходимо защитить. В Китае он относится к технологиям, прорыв в которых ожидается к 2025 году, обращает внимание WSJ.

Возможности искусственного интеллекта в КНР уже считаются огромными, но недавно разведывательные органы США выступили с новыми предупреждениями, помимо угрозы кражи интеллектуальной собственности.

Как утверждает директор ФБР Кристофер Рэй, Китай был связан с рядом крупных краж персональных данных за последние годы, которые, как предполагают американские власти, Пекин может в том числе использовать, чтобы выявлять шпионов и следить за должностными лицами администрации США. Рэй выразил опасения в связи с возможностью Пекина использовать ИИ, чтобы "усилить" дальнейшие хакерские операции. По его словам, с этой целью КНР задействует против США их собственные технологии.

Как пишет WSJ, за прошедший год этот вопрос встал настолько остро, что директор ФБР и главы западных разведывательных ведомств в октябре провели встречу с лидерами технологической области.

Но Китай отрицает причастность ко взлому сетей США. В частности, летом официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь прокомментировал обвинения Microsoft, которая утверждала, что зафиксировала атаку "китайского злоумышленника", нацеленную на правительственные учреждения в Западной Европе с целью кражи данных и шпионажа.

"Я хотел бы сказать, что в прошлом подобную дезинформацию обычно распространяла хакерская группа №1 в мире — Агентство национальной безопасности США, которое также выполняет функции Командования киберсил США", — ответил Ван Вэньбинь.

В краже данных он обвинил сами США, которые назвал "крупнейшей хакерской империей и глобальным кибервором" в мире.

"С прошлого года институты кибербезопасности Китая и других стран мира публикуют отчеты, в которых раскрываются многолетние кибератаки правительства США против Китая, но США до сих пор не отреагировали. Настало время, чтобы США объяснили свою деятельность в области кибератак и прекратили распространять дезинформацию, чтобы отвлечь внимание общественности", — говорил он.

Лидия Мисник