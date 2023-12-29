Трамп обжалует решение госсекретаря штата Мэн о его недопуске на праймериз

В штабе экс-президента США заявили, что решение Шенны Беллоуз является "попыткой кражи результатов выборов и лишения американцев избирательных прав"

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп обжалует решение госсекретаря штата Мэн Шенны Беллоуз о его недопуске до праймериз штата. Об этом говорится в заявлении представителя избирательной кампании Трампа.

"Мы обжалуем это решение", - говорится в заявлении.

"Госсекретарь штата Мэн <...> решила вмешаться в президентские выборы от имени <...> [президента США] Джо Байдена. Мы в режиме реального времени являемся свидетелями попытки кражи результатов выборов и лишения американцев избирательных прав", - отметили в штабе Трампа.

Ранее госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз заявила, что Трампа не допустят до участия в праймериз республиканцев в штате Мэн.

Решение объясняется 3-м разделом 14-й поправки к конституции, согласно которому ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам". Это изменение в основной закон было внесено после Гражданской войны 1861-1865 годов, чтобы ограничить права политиков, участвовавших в вооруженном противостоянии на стороне рабовладельческих штатов Юга.

Ранее аналогичное решение принял Верховный суд штата Колорадо.

Штурм Капитолия и выборы

6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.