Посол Казахстана надеется, что в РФ создадут казахам условия для изучения родного языка

Даурен Абаев отметил, что в России сейчас проживает до 600 тыс. казахов

АСТАНА, 29 декабря. /ТАСС/. Казахстан рассчитывает, что в России создадут условия по изучению родного языка для казахов в местах их компактного проживания. Об этом заявил посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.

"Мы очень надеемся на то, что наши российские коллеги пойдут нам навстречу в вопросе улучшения условий для изучения родного языка казахами в России, особенно в районах их компактного проживания", - написал Абаев в своей статье в "Независимой газете".

Посол отметил, что за полгода его работы послом удалось посетить регионы, где "соотечественники составляют значимую долю в структуре местного населения, и, как правило, все они поднимают лишь одну проблему - возможность изучения языка их детьми". Он напомнил, что в России сейчас проживает до 600 тыс. казахов. В то же время, по словам Абаева, русские - второй по численности этнос в Казахстане.

"И, конечно, в этих коммуникациях огромную роль играет русский язык, который мы, казахстанцы, считаем важным элементом конкурентоспособности нашего народа", - подчеркнул дипломат.

Говоря о развитии гуманитарных связей, Абаев указал, что в настоящее время в России обучается свыше 60 тыс. казахстанских студентов, а это "больше, чем из какой-либо другой страны". "Думаю, это говорит о многом и перечеркивает заявления экспертов-скептиков, трубящих о том, что молодежь наших стран безвозвратно "отдаляется друг от друга", - отметил посол. В связи с этим он напомнил, что в 2023 году в Алма-Ате на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби был открыт филиал МИФИ, а на базе Атырауского университета нефти и газа имени Утебаева - филиал РГУ им. Губкина. В 2024 году планируется открытие филиала РХТУ имени Д. И. Менделеева в Таразе на базе университета имени Дулати, добавил Абаев.

По данным казахстанских властей, численность казахов в Российской Федерации по переписи 2021 года составляла 591 970 человек. Большая их часть проживает вдоль казахстанско-российской границы. Крупнейшие общины в Астраханской (143 717), Оренбургской (107 734), Омской (69 407) и Саратовской областях (64 065).

В новость внесена правка (10:47 мск) - передается с исправлением во втором абзаце, верно - написал Абаев в своей статье.