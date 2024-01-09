Габриэль Атталь стал новым премьер-министром Франции

Атталь ранее занимал пост министра образования

ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Габриэль Атталь назначен новым премьер-министром Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, соответствующее решение принял президент Франции Эмманюэль Макрон. В понедельник глава государства отправил в отставку Элизабет Борн, которая занимала пост премьера с мая 2022 года.

34-летний Атталь до настоящего времени являлся министром образования.

Самый молодой премьер

Атталь стал самым молодым премьером в истории Франции. Таким образом, он обошел Лорана Фабиуса, который был утвержден главой кабмина в 1984 году в возрасте 37 лет.

Атталь родился 16 марта 1989 года в парижском пригороде Кламар. Его отец - адвокат Ив Атталь - родился в еврейской семье из Туниса, а мать - православная христианка Мари де Курисс, работавшая в продюсерской компании, была родом из семьи белых эмигрантов, переселившихся во Францию из Одессы.

У Атталя три сестры. Он получил образование в столичном Институте политических наук. Имеет также диплом правоведа университета Париж II (Пантеон-Ассас).

Политическая карьера

Свою политическую карьеру Атталь начал в рядах Социалистической партии. С момента создания Макроном движения "Республика на марше" он стал его участником и близким соратником главы государства. От президентского движения молодой политик был избран в парламент. В 2020 году по предложению Макрона Атталь стал госсекретарем и официальным представителем правительства, что предопределило его дальнейшую карьеру.

В мае 2022 года он был назначен министром-делегатом, отвечающим за государственные счета в министерстве экономики. В июле 2023 года ему было доверено возглавить одно из ключевых ведомств - министерство образования.

На этих постах Атталь завоевал репутацию компетентного, энергичного и целеустремленного политика. Как указывает телеканал BFMTV, Атталь является самым популярным министром среди нынешнего состава правительства. "Он приводит в порядок все, чем начинает заниматься", - констатировал один из представителей правящей партии.

Политические аналитики прогнозируют, что одной из главных задач Атталя на новом посту станет обеспечение успеха правящей партии "Ренессанс" на выборах в Европейский парламент, которые предстоят в июне.