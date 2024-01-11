Глава МИД Финляндии заявила, что РФ надолго останется значительной угрозой для страны

Глава правительства Петтери Орпо до этого сообщил, что работа пропускных пунктов на границе с Россией не будет возобновлена после 14 января

ТОКИО, 11 января. /ТАСС/. Россия в течение долгого времени будет оставаться значительной угрозой для безопасности Финляндии. Соответствующее мнение в интервью японскому агентству Kyodo озвучила финский министр иностранных дел Элина Валтонен.

"Мы должны быть готовы к тому, что [РФ] будет оставаться значительной угрозой для нашей безопасности и ценностей в течение очень долгого времени", - сказала глава МИД.

9 января глава правительства Финляндии Петтери Орпо сообщил, что работа пропускных пунктов на границе с Россией не будет возобновлена после 14 января. Кабмин Финляндии примет решение о работе пропускных пунктов на границе с Россией 11 января.

Ранее правительство Финляндии решило закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ на период с 30 ноября по 14 декабря прошлого года, два КПП были вновь открыты, но из-за возобновления притока мигрантов из третьих стран граница закрылась с 15 декабря 2023 г.ода по 14 января 2024 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.