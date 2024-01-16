В Эквадоре в ходе проверки в тюрьме обнаружили побег 48 заключенных

В Национальной службе комплексного наблюдения за лицами, лишенными свободы, и подростками-нарушителями сообщили, что пятерых удалось вернуть обратно в тюрьму

ГАВАНА, 16 января. /ТАСС/. Проведенная эквадорскими силовиками операция выявила побег 48 заключенных из тюрьмы Эсмеральдас-2. Об этом говорится в заявлении Национальной службы комплексного наблюдения за лицами, лишенными свободы, и подростками-нарушителями (SNAI), опубликованном на странице ведомства в Х (ранее Twitter).

"В Центре содержания под стражей Эсмеральдас-2 были проведены обыски с задействованием 1 000 полицейских и 1 000 военных. В результате проведенной проверки выявлен побег 48 заключенных", - сообщили в SNAI. Там добавили, что "в ходе оперативных действий уполномоченных лиц пятеро сбежавших были возвращены в тюрьму".

В заявлении также сообщается о смерти лица, отбывавшего наказание. По факту произошедшего проводится следственная проверка.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы и полиция Эквадора задержали 1 327 человек после начала беспорядков, вызванных бунтами в тюрьмах.